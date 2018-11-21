Без мысли, без надежды, без шансов: сборная России закончила год удручающим поражением

Автор первого гола в ворота российской сборной - Виктор Линделёф

Друзья!

Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед.

Спасибо вам, вы - лучшие болельщики! pic.twitter.com/iXL0tFg77e