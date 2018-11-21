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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Без мысли, без надежды, без шансов: сборная России закончила год удручающим поражением
Сборная России после отличного старта в Лиге наций закончила год неудачно. В концовке турнира россияне упустили первое место, пропустив вперёд шведов. В двух последних матчах сезона подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения с общим счётом 0:5. Rusfootball.info – о безнадёжных нулях в конце года.
Сразу оговоримся, сборная России феноменально провела 2018-й год. Станислав Черчесов стал настоящим героем страны, как и игроки, которые принесли России удивительные эмоции во время чемпионата мира. Этот год навсегда войдёт в историю отечественного футбола. И, как знать, повторится ли такое ещё на нашем веку. Тем не менее, вряд ли стоит возводить футболистов в ранг неприкасаемых. Концовка года получилась смазанной и очень неприятной. И нет смысла стелить подушки, указывая на кадровые проблемы. Россия заканчивает феноменальный 2018-й год двумя поражениями и упущенным шансом выйти в элитный дивизион Лиги наций.
Неудобный соперник
В последних матчах года соперниками сборной России были команды, которые нам совершенно не подходят. С немцами россияне традиционно играют неудачно, а нынешняя сборная Швеции – настоящая машина, умеющая закатывать в асфальт и более сильных конкурентов. С такими шведами играть неприятно и сложно: они не допускают ошибок, чётко выполняют указания тренера, действуют так, словно речь идёт о роботах, получивших абсолютно ясные команды. Здесь никто из защитников не пускается в ненужный дриблинг перед своей штрафной, никто не ошибается в опорной зоне, позволяя сопернику провести быструю контратаку. Главной проблемой шведов и на чемпионате мира, и после него была низкая результативность и отсутствие креатива в атаке.
Но нужно отдать должное Янне Андерсену. Главный тренер шведской сборной не зависит от персоналий. Это именно он перед чемпионатом мира прямо заявил, что шведы не ждут в национальной команде Златана Ибрагимовича. Андерсен сделал выбор в пользу Олы Тойвонена, Маркуса Берга и Йона Гвидетти – игроков, которые втроём более чем в 150 матчах за сборную забили лишь чуть более 30 мячей (в два раза меньше, чем Ибрагимович). Перед игрой с российской сборной Андерсен лишился и Эмиля Форсберга – главного креативщика в этой довольно серой, но безумно эффективной команде. Именно Форсберг создавал чуть ли не все опасные моменты у шведов, раздавал передачи и забивал сам, разгонял контратаки, превращаясь в шведского Модрича. Как показал матч с российской сборной, шведы спокойно могут обойтись без любого из своих футболистов. И это – огромная заслуга Андерсена, сумевшего сколотить настоящую тренерскую команду.
К сожалению, сказать то же самое про Россию сегодня сложновато. Понятно, что россияне потеряли куда больше важных игроков, чем соперник. Так, заменить Александра Головина, Алана Дзагоева, Марио Фернандеса, Романа Зобнина и Дениса Черышева оказалось просто не кем. Но так и осталось непонятно, на что же рассчитывал тренерский штаб нашей команды.
Учитывая экспериментальный состав, вряд ли стоило уповать на спасительные нули. В матче с немцами оборона российской сборной показала себя во всей «красе». Было очевидно, что удержать ничейный и безголевой счёт в Стокгольме не удастся. Наверное, в такой ситуации лучшим вариантом была бы контригра. А что, если бы россияне сразу включили высокий прессинг и попытались ошарашить соперника своей активностью? Но консервативный Черчесов предпочёл терпеть, до боли напомнив этим Фабио Капелло, при котором российская сборная превратилась в бездушную оборонительную команду.
У Черчесова были многочисленные варианты. Но даже когда нужно было забивать, Станислав Саламович предпочитал менее рискованные ходы. Так, братья Миранчуки и Фёдор Чалов не получили своего шанса, а в середине второго тайма на поле каким-то чудом оказался Руслан Камболов, который, по сути, дублировал Юрия Газинского. Вопросы вызывает безграничная любовь и доверие Станислава Черчесова Антону Заболотному. Нахождение Заболотного в сборной – настоящая загадка. Так называемый нападающий, который со своими габаритами не может толком скинуть мяч головой, не совершил ни одного полезного действия в матчах с немцами и шведами. Вообще, попытка бороться с габаритными скандинавами с помощью таких же «дровосеков» Дзюбы и Заболотного – ещё один непонятный стратегический ход Черчесова. Казалось бы, что против цепкого, но медлительного Андреаса Гранквиста было бы более логичным выпустить скоростного нападающего, например, Чалова.
У сборной России нет резерва
Россия – огромная страна, но играть в футбол здесь некому. К сожалению, в этом можно было убедиться в течение последней недели. В сборной есть отличные игроки, умеющие придумывать нестандартные ходы. Но заменить уже упомянутых травмированных было просто не кем. Приходится признавать, что Газинский, Кузяев, Ионов, Полоз и Ерохин просто сильно уступают своим партнёрам по сборной. По крайней мере, когда речь заходит об атакующих действиях.
Серьёзные претензии есть и к краям обороны. Владислав Игнатьев и Кирилл Набабкин – совершенно оборонительные варианты, которые абсолютно бесполезны впереди. Игнатьев не сделал ни одного точного навеса в штрафную, где к верховой борьбе был готов Дзюба. Набабкин и вовсе считанное количество раз пересёк центр поля. Понятно, что Черчесов оказался заложником травм: Марио Фернандес мог бы сыграть в разы эффективнее. Но, наверное, стоило продумать какие-либо запасные варианты.
С нынешними кадровыми проблемами российская сборная превратилась в команду без идей, без плана Б и без надежды на успех. Единственный шанс заключался в том, чтобы выстоять в тяжелейшем матче и удержать безголевую ничью.
Закончившийся запас сил и эмоций
Бесславный конец года российской сборной, к сожалению, прогнозировался. Российские футболисты не привыкли к таким длинным сезонам. Заметно, что сейчас игрокам не хватает эмоций и сил, что является главной проблемой команды Черчесова. На чемпионате мира россияне поразили своей работоспособностью и старательностью. Взаимная подстраховка, отрабатывание в каждом эпизоде – всё это визитная карточка хозяев чемпионата мира. Но сейчас, в конце года, на это не хватает сил.
В общем-то, особых поводов для беспокойства нет. Конечно, очень хотелось перейти в Лигу А и сыграть с ведущими сборными Европы. Но во втором месте в группе нет никакой трагедии: сборная провела отличный год, тренерский штаб определил сильные стороны своей команды и, надеюсь, увидел слабые. Черчесов уже доказал, что умеет выжимать из своей команды максимум. Посмотрим, что предложит наставник четвертьфиналистов чемпионата мира в 2019 году.
Лига наций УЕФА
6 тур
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция)
Швеция – Россия 2:0
Голы: Линделёф, 41, Берг, 72
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Олссон (Телин, 70), Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон (Свенссон, 79), Олссон (Гвидетти, 89).
Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Дзюба, Полоз (Камболов, 46).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Сразу оговоримся, сборная России феноменально провела 2018-й год. Станислав Черчесов стал настоящим героем страны, как и игроки, которые принесли России удивительные эмоции во время чемпионата мира. Этот год навсегда войдёт в историю отечественного футбола. И, как знать, повторится ли такое ещё на нашем веку. Тем не менее, вряд ли стоит возводить футболистов в ранг неприкасаемых. Концовка года получилась смазанной и очень неприятной. И нет смысла стелить подушки, указывая на кадровые проблемы. Россия заканчивает феноменальный 2018-й год двумя поражениями и упущенным шансом выйти в элитный дивизион Лиги наций.
Неудобный соперник
В последних матчах года соперниками сборной России были команды, которые нам совершенно не подходят. С немцами россияне традиционно играют неудачно, а нынешняя сборная Швеции – настоящая машина, умеющая закатывать в асфальт и более сильных конкурентов. С такими шведами играть неприятно и сложно: они не допускают ошибок, чётко выполняют указания тренера, действуют так, словно речь идёт о роботах, получивших абсолютно ясные команды. Здесь никто из защитников не пускается в ненужный дриблинг перед своей штрафной, никто не ошибается в опорной зоне, позволяя сопернику провести быструю контратаку. Главной проблемой шведов и на чемпионате мира, и после него была низкая результативность и отсутствие креатива в атаке.
Автор первого гола в ворота российской сборной - Виктор Линделёф
Но нужно отдать должное Янне Андерсену. Главный тренер шведской сборной не зависит от персоналий. Это именно он перед чемпионатом мира прямо заявил, что шведы не ждут в национальной команде Златана Ибрагимовича. Андерсен сделал выбор в пользу Олы Тойвонена, Маркуса Берга и Йона Гвидетти – игроков, которые втроём более чем в 150 матчах за сборную забили лишь чуть более 30 мячей (в два раза меньше, чем Ибрагимович). Перед игрой с российской сборной Андерсен лишился и Эмиля Форсберга – главного креативщика в этой довольно серой, но безумно эффективной команде. Именно Форсберг создавал чуть ли не все опасные моменты у шведов, раздавал передачи и забивал сам, разгонял контратаки, превращаясь в шведского Модрича. Как показал матч с российской сборной, шведы спокойно могут обойтись без любого из своих футболистов. И это – огромная заслуга Андерсена, сумевшего сколотить настоящую тренерскую команду.
К сожалению, сказать то же самое про Россию сегодня сложновато. Понятно, что россияне потеряли куда больше важных игроков, чем соперник. Так, заменить Александра Головина, Алана Дзагоева, Марио Фернандеса, Романа Зобнина и Дениса Черышева оказалось просто не кем. Но так и осталось непонятно, на что же рассчитывал тренерский штаб нашей команды.
Учитывая экспериментальный состав, вряд ли стоило уповать на спасительные нули. В матче с немцами оборона российской сборной показала себя во всей «красе». Было очевидно, что удержать ничейный и безголевой счёт в Стокгольме не удастся. Наверное, в такой ситуации лучшим вариантом была бы контригра. А что, если бы россияне сразу включили высокий прессинг и попытались ошарашить соперника своей активностью? Но консервативный Черчесов предпочёл терпеть, до боли напомнив этим Фабио Капелло, при котором российская сборная превратилась в бездушную оборонительную команду.
У Черчесова были многочисленные варианты. Но даже когда нужно было забивать, Станислав Саламович предпочитал менее рискованные ходы. Так, братья Миранчуки и Фёдор Чалов не получили своего шанса, а в середине второго тайма на поле каким-то чудом оказался Руслан Камболов, который, по сути, дублировал Юрия Газинского. Вопросы вызывает безграничная любовь и доверие Станислава Черчесова Антону Заболотному. Нахождение Заболотного в сборной – настоящая загадка. Так называемый нападающий, который со своими габаритами не может толком скинуть мяч головой, не совершил ни одного полезного действия в матчах с немцами и шведами. Вообще, попытка бороться с габаритными скандинавами с помощью таких же «дровосеков» Дзюбы и Заболотного – ещё один непонятный стратегический ход Черчесова. Казалось бы, что против цепкого, но медлительного Андреаса Гранквиста было бы более логичным выпустить скоростного нападающего, например, Чалова.
У сборной России нет резерва
Россия – огромная страна, но играть в футбол здесь некому. К сожалению, в этом можно было убедиться в течение последней недели. В сборной есть отличные игроки, умеющие придумывать нестандартные ходы. Но заменить уже упомянутых травмированных было просто не кем. Приходится признавать, что Газинский, Кузяев, Ионов, Полоз и Ерохин просто сильно уступают своим партнёрам по сборной. По крайней мере, когда речь заходит об атакующих действиях.
Серьёзные претензии есть и к краям обороны. Владислав Игнатьев и Кирилл Набабкин – совершенно оборонительные варианты, которые абсолютно бесполезны впереди. Игнатьев не сделал ни одного точного навеса в штрафную, где к верховой борьбе был готов Дзюба. Набабкин и вовсе считанное количество раз пересёк центр поля. Понятно, что Черчесов оказался заложником травм: Марио Фернандес мог бы сыграть в разы эффективнее. Но, наверное, стоило продумать какие-либо запасные варианты.
С нынешними кадровыми проблемами российская сборная превратилась в команду без идей, без плана Б и без надежды на успех. Единственный шанс заключался в том, чтобы выстоять в тяжелейшем матче и удержать безголевую ничью.
Закончившийся запас сил и эмоций
Бесславный конец года российской сборной, к сожалению, прогнозировался. Российские футболисты не привыкли к таким длинным сезонам. Заметно, что сейчас игрокам не хватает эмоций и сил, что является главной проблемой команды Черчесова. На чемпионате мира россияне поразили своей работоспособностью и старательностью. Взаимная подстраховка, отрабатывание в каждом эпизоде – всё это визитная карточка хозяев чемпионата мира. Но сейчас, в конце года, на это не хватает сил.
Друзья!— Сборная России (@TeamRussia) November 20, 2018
Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед.
Спасибо вам, вы - лучшие болельщики! pic.twitter.com/iXL0tFg77e
В общем-то, особых поводов для беспокойства нет. Конечно, очень хотелось перейти в Лигу А и сыграть с ведущими сборными Европы. Но во втором месте в группе нет никакой трагедии: сборная провела отличный год, тренерский штаб определил сильные стороны своей команды и, надеюсь, увидел слабые. Черчесов уже доказал, что умеет выжимать из своей команды максимум. Посмотрим, что предложит наставник четвертьфиналистов чемпионата мира в 2019 году.
Лига наций УЕФА
6 тур
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция)
Швеция – Россия 2:0
Голы: Линделёф, 41, Берг, 72
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Олссон (Телин, 70), Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон (Свенссон, 79), Олссон (Гвидетти, 89).
Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Дзюба, Полоз (Камболов, 46).
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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