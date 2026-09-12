Экс-футболист "Зенита" - о победе над "Локо": включили морально?волевые качества и выиграли

- Хотел бы поздравить наших футболистов и всех болельщиков команды с нелегкой победой. Была очень тяжелая игра. В трудный момент ребята включили морально?волевые качества и за счет этого победили.
Для "Зенита" очень нужная победа в турнирной плане, но еще больше в психологическом.
Что касается "Локомотива", то в первом тайме "железнодорожники" напрягали "Зенит". Они показали, что могут дело делать, - приводит слова Цветкова "Матч ТВ".
Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко.
По итогам восьми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. "Железнодорожники" располагаются на 13 строчке с 6 баллами в своем активе.