Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
14:30
Динамо МхНе начат
Спартак
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
15:00
ТекстильщикНе начат
Уфа
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
16:30
Нижний НовгородНе начат
Арсенал Тула
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Ротор
17:00
ЕнисейНе начат

Экс-футболист "Зенита" - о победе над "Локо": включили морально?волевые качества и выиграли

Экс-футболист "Зенита" Валерий Цветков оценил победу над "Локомотивом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Цветкова, футболисты "Зенита" победили благодаря морально-волевым качествам, но и "Локо" напрягал петербуржцев в первом тайме.

- Хотел бы поздравить наших футболистов и всех болельщиков команды с нелегкой победой. Была очень тяжелая игра. В трудный момент ребята включили морально?волевые качества и за счет этого победили.
Для "Зенита" очень нужная победа в турнирной плане, но еще больше в психологическом.

Что касается "Локомотива", то в первом тайме "железнодорожники" напрягали "Зенит". Они показали, что могут дело делать, - приводит слова Цветкова "Матч ТВ".

Вчера, 12 сентября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Кевин Андраде и Луис Энрике, а в составе гостей - Александр Руденко.

По итогам восьми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. "Железнодорожники" располагаются на 13 строчке с 6 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится