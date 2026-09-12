Шварц рассказал, чего не хватило "Динамо" в матче с "Оренбургом"

- Всегда нужно стараться создавать больше моментов.
Когда играешь против таких команд, которые обороняются очень глубоко и агрессивно, то важно забить быстрый мяч.
Хоть нам это не удалось, здорово, что мы контролировали игру и не позволяли сопернику проводить быстрые контратаки, - приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
В субботу, 12 сентября, московское "Динамо" на "РЖД Арене" одержало победу над "Оренбургом" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Виктор Окишор - он поразил ворота уральцев на 90-й минуте, через две минуты гости остались в меньшинстве после удаления Руслана Куля, а затем красную карточку получил Максим Сивис.
После восьми сыгранных туров команда Сандро Шварца занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками, оренбуржцы располагаются на десятой строчке с 8 баллами в своем активе.