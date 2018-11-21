Россия по итогам Лиги наций попала во вторую корзину квалификации Евро-2020

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:53
Леонид Федун на встрече с болельщиками не исключил возможные изменения в руководстве "Спартака" (7)
Леонид Федун на встрече с болельщиками не исключил возможные изменения в руководстве "Спартака" (7)
09:04
Ари: я очень расстроен (2)
Ари: я очень расстроен (2)
08:19
Андрей Червиченко: для меня загадка, почему человек, забивший за полгода 3 мяча, выходит спасать сборную (13)
Андрей Червиченко: для меня загадка, почему человек, забивший за полгода 3 мяча, выходит спасать сборную (13)
Вчера, 23:29
Агент: Влашич стоит 15-20 миллионов евро
Агент: Влашич стоит 15-20 миллионов евро
Вчера, 23:10
"Динамо" подписало новый контракт с Липовым
"Динамо" подписало новый контракт с Липовым
Вчера, 22:33
Турция и Украина сыграли вничью
Турция и Украина сыграли вничью
Вчера, 22:27
Игорь Коновалов может заменить Паредеса в "Зените" (7)
Игорь Коновалов может заменить Паредеса в "Зените" (7)
Вчера, 21:42
Сборная Швеции объявила состав на матч с Россией
Сборная Швеции объявила состав на матч с Россией
Вчера, 21:40
Дзюба и Набабкин - в старте сборной России на матч со Швецией (24)
Дзюба и Набабкин - в старте сборной России на матч со Швецией (24)
Вчера, 21:39
Лука Йович попал в сферу интересов "Барселоны"
Лука Йович попал в сферу интересов "Барселоны"
Вчера, 20:02
Евгений Бушманов - о товарищеских матчах на Кипре, которые могли быть договорными: "Спартак-2" тут точно не при чем (3)
Евгений Бушманов - о товарищеских матчах на Кипре, которые могли быть договорными: "Спартак-2" тут точно не при чем (3)
Вчера, 19:55
"Челси" собирается продлить контракт с Канте
"Челси" собирается продлить контракт с Канте
Вчера, 19:40
Головин рассказал, что его поразило в Монако (5)
Головин рассказал, что его поразило в Монако (5)
Вчера, 19:16
Валерий Газзаев: на тренерском пути братьев Березуцких и Кириченко будут не только розы, но и шипы
Валерий Газзаев: на тренерском пути братьев Березуцких и Кириченко будут не только розы, но и шипы
Вчера, 18:49
Александр Мостовой: ничего страшного, если сборная России не займёт первое место в группе (12)
Александр Мостовой: ничего страшного, если сборная России не займёт первое место в группе (12)
Россия по итогам Лиги наций попала во вторую корзину квалификации Евро-2020
По итогам Лиги наций стали известны корзины жеребьевки квалификации Евро-2020.
Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Жеребьевка состоится 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы.
Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.
Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Жеребьевка состоится 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы.
Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.