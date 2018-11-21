Россия по итогам Лиги наций попала во вторую корзину квалификации Евро-2020

По итогам Лиги наций стали известны корзины жеребьевки квалификации Евро-2020.Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция,, Австрия, Уэльс, Чехия.Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.Жеребьевка состоится 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы.Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.