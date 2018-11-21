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Россия по итогам Лиги наций попала во вторую корзину квалификации Евро-2020

По итогам Лиги наций стали известны корзины жеребьевки квалификации Евро-2020.

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Жеребьевка состоится 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы.

Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:09
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#7  molot327  Москва (Сегодня, 11:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Польша,Исландия,Израиль,Гибралтар,Сан-Марино - идеальная для выхода в плей-офф группа.

Для нас это не первый подобный "идеальный" вариант для выхода из группы в плей-офф.
К сожалению, часто мы не выходили из "идеальной" группы, а вылетали из нее...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#6  бородач  счётная палата (Сегодня, 11:28)
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Болеет за:
«Динамо» М
Кули тут высчитывать кто попадется-- как была сборная гавном,так она им и осталась---смотрите рейтинг сборных и делайте выводы.........


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 10:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Польша,Исландия,Израиль,Гибралтар,Сан-Марино - идеальная для выхода в плей-офф группа.

ну Израилю, Исландии уже проигрывали. Могут и повторить. Выбери что-нибудь попроще.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Польша,Исландия,Израиль,Гибралтар,Сан-Марино - идеальная для выхода в плей-офф группа.

da na 3 meste zakon4im i vsego delov)))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Польша,Исландия,Израиль,Гибралтар,Сан-Марино - идеальная для выхода в плей-офф группа.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 10:36)
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ну шансы есть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Из первой корзины - Англия или Бельгия попадётся.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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