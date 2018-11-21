Новости партнеров

Александр Маньяков: права Аленичеву вернули еще вчера. Это раздутая история

Александр Маньяков, агент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, подтвердил, что специалисту вернули водительские права и машину.

"Права вернули еще вчера, и машину забрали со штраф-стоянки. Все нормально. История притянутая за уши, раздутая", - цитирует Маньякова Sport24.

17 ноября Аленичева задержали за рулем и обвинили в вождении в нетрезвом виде. Сам тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво.
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 17:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(4)
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 18:34)
  • -3
  •  (3)
online

Возвращение водительского удостоверения никоим образом не связано с закрытием "дела о безалкогольном пиве"...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 17:47)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: diego milito 22
Маньяков, есть еще Дурманов- по допингу специалист. Лютые фамилии у этих чувачков.

Лютый - это и есть фамилия.


Да помню, Владимир Лютый. "Днепр", если не ошибаюсь.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:37)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Маньяков, есть еще Дурманов- по допингу специалист. Лютые фамилии у этих чувачков.

Лютый - это и есть фамилия.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 17:14)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Маньяков, есть еще Дурманов- по допингу специалист. Лютые фамилии у этих чувачков.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.