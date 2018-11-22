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Евгений Ловчев: как забивать сборной России, если нет Фернандеса, Головина, Черышева

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2).

"Давайте посчитаем: Зобнин, Головин, Черышев, Фернанадес, Кудряшов, Смольников, Кутепов… Все они были в составе сборной на ЧМ. Ни на одного из этих игроков Станислав Черчесов не мог рассчитывать в матче со Швецией.

А вторую равную команду мы собрать не можем. Эта команда могла бы тоже кого-то обыграть, но не шведов, которые стабильны и по составу, и по игре.

И Лига наций тем и интересна, что здесь нет разделения на матчи с соперниками послабее и посильнее. Все равны. Об этом можно судить и по тому, что со Швецией мы набрали одинаковое количество очков.

В этот раз шведы были в своем стиле, а сборная России слишком медленной. Игроки задней линии выбивали мяч в центр, где полузащита тут же мяч теряла. Не было возможностей для передышки, только постоянное давление. И надежда на то, что зацепится Дзюба. Но он был только после травмы, и это тоже сказывалось.

Перед играми я даю прогнозы для букмекеров. И в этот раз предсказывал победу шведам, как и то, что наши забить не смогут. Потому что как забивать этой команде, если нет Фернандеса, Головина, Черышева. Кому подносить мячи Дзюбе?

Во многом мы упустили возможность занять первое место в матче со шведами в Калининграде. Тогда сборная России была посвежее, не было так много травмированных. Нужно было побеждать тогда. А сейчас за сборную в обороне играют Набабкин и Нойштедтер. Просто потому что других больше нет. И когда швед забивал первый гол, в штрафной было девять игроков нашей сборной. И никто не закрыл бьющего…

У нас же единственный момент имел Ионов. Но этого мало!

Беда в том, что к последнему матчу мы подошли в таком составе. Но однозначно сборная не впала в то состояние, которое было перед чемпионатом мира. Вернутся все игроки — и будет результат.

А проблему, что у нас медленный чемпионат, и что это отражается на сборной, никто не отрицает. Плюс «физика» — под конец года все игроки в тяжелейшем состоянии. А шведы в порядке — они всегда в порядке", — написал Ловчев в телеграме.
Теги: Ловчев Сборная России
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