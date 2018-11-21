"Спартак" Москва - мое богатство". Новая песня Дмитрия Назарова (видео)

Известный актер Дмитрий Назаров посвятил песню "Спартаку".Я очень время тороплюИ "Крыльев" не могу дождаться,В душе надежду расстелю."Спартак" Москва - мое богатство.Я очень время тороплюВ душе надежду расстелю."Спартак" Москва - мое богатство.Пусть я похож на чудака,Но вера в счастье тверже стали.Я верю в силу "Спартака",Я верю в золото медали.Когда-нибудь навернякаПоднимем знамя "Спартака"Под Тони Бриттена в финале.