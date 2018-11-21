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"Спартак" Москва - мое богатство". Новая песня Дмитрия Назарова (видео)

Известный актер Дмитрий Назаров посвятил песню "Спартаку".

Я очень время тороплю
И "Крыльев" не могу дождаться,
В душе надежду расстелю.
"Спартак" Москва - мое богатство.

Я очень время тороплю
В душе надежду расстелю.
"Спартак" Москва - мое богатство.

Пусть я похож на чудака,
Но вера в счастье тверже стали.
Я верю в силу "Спартака",
Я верю в золото медали.

Когда-нибудь наверняка
Поднимем знамя "Спартака"
Под Тони Бриттена в финале.

Теги: Назаров Спартак
Сегодня, 00:31
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7
(3)
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 01:32)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я очень время тороплю
И "Крыльев" не могу дождаться,
Я итальяшек прогоню
И Глушакова попрошу остаться.

Лечиться вовсе не хочу,
У Лю иголки крепкой стали.
Уж лучше водки накачу,
И вспомню как Спартак просрали.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 01:18)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
А ведь в песне должен быть совсем не "чудак". Как всегда Назаров приукрасил
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 01:07)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нехило мужик бухает, до чёртиков, и вот до таких стихов.
Назаровщина, это не только главная проблема команды, но и причина душевного расстройства.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  horse72  Сибирь (Сегодня, 01:06)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Пусть я похож на чудака,
Но вера в счастье тверже стали.
Я верю в силу "Спартака",
Я верю в золото медали.


Я так же верю в НЛО
В гаданье на кофейной гуще
И в философский ум Кличко
Всему что по тв сказал ведущий..
Не верь таблице-они врут
Всегда Спартак на первом месте
Пускай за это сектою зовут
Пойду махну еще грамм двести
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:59)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ключевое слово-чудак,впрочем в секте все такие.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:38)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Совсем поехал мчудак.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Сегодня, 00:35)
  • +3
  •  (7)

Отвратный тип.


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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