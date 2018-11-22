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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Кирилл Котов: Касаев шутит, что стоит ему понюхать шашлык и вес сразу растёт
Бывший спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов рассказал о проблемах с лишним весом у футболиста команды Алана Касаева.
"Фотография с пузом с игры против "Тамбова"? На ней просто ракурс неудачный. Но вообще, у него есть предрасположенность. Мы знали это, ещё когда брали в "Локомотив". Мы как-то жарили шашлыки, и он пошутил: "Только понюхал, и сразу плюс два килограмма". В то же время, когда он делал результат, к нему таких претензий не было.
Серьёзно, не стоит зацикливаться на той фотографии. Сложно сказать, фотошоп это или нет. Вживую по нему не скажешь, что есть лишний вес. Ну максимум килограмма полтора выше нормы, и то не факт. Касаев ест меньше всех в команде, он реально профессионал и очень старается. По меркам ФНЛ это топовый футболист", - цитирует Котова "Чемпионат.сом".
"Фотография с пузом с игры против "Тамбова"? На ней просто ракурс неудачный. Но вообще, у него есть предрасположенность. Мы знали это, ещё когда брали в "Локомотив". Мы как-то жарили шашлыки, и он пошутил: "Только понюхал, и сразу плюс два килограмма". В то же время, когда он делал результат, к нему таких претензий не было.
Серьёзно, не стоит зацикливаться на той фотографии. Сложно сказать, фотошоп это или нет. Вживую по нему не скажешь, что есть лишний вес. Ну максимум килограмма полтора выше нормы, и то не факт. Касаев ест меньше всех в команде, он реально профессионал и очень старается. По меркам ФНЛ это топовый футболист", - цитирует Котова "Чемпионат.сом".
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