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Кирилл Котов: Касаев шутит, что стоит ему понюхать шашлык и вес сразу растёт

Бывший спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов рассказал о проблемах с лишним весом у футболиста команды Алана Касаева.

"Фотография с пузом с игры против "Тамбова"? На ней просто ракурс неудачный. Но вообще, у него есть предрасположенность. Мы знали это, ещё когда брали в "Локомотив". Мы как-то жарили шашлыки, и он пошутил: "Только понюхал, и сразу плюс два килограмма". В то же время, когда он делал результат, к нему таких претензий не было.

Серьёзно, не стоит зацикливаться на той фотографии. Сложно сказать, фотошоп это или нет. Вживую по нему не скажешь, что есть лишний вес. Ну максимум килограмма полтора выше нормы, и то не факт. Касаев ест меньше всех в команде, он реально профессионал и очень старается. По меркам ФНЛ это топовый футболист", - цитирует Котова "Чемпионат.сом".
Теги: Котов Касаев
Сегодня, 21:04
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#3  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 23:00)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
жарили шашлык

Шашлык - запекают, блджад! А "жарят" шашлык только дол6оёбы.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 22:08)
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Болеет за:
«Зенит»
Правильная цитата:
Кирилл Котов: Касаев шутит, что стоит ему понюхать, шашлык и вес сразу растёт


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:08)
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Болеет за:
«Спартак»
От сала не толстеют, толстеют от его количества, как и от количества любой пищи.

Кстати, сало усваивается организмом почти полностью и очень быстро.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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