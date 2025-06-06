Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Чехия
21:45
ЧерногорияНе начат
Норвегия
21:45
ИталияНе начат
Уэльс
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Гибралтар
21:45
ХорватияНе начат
Северная Македония
21:45
БельгияНе начат
Эстония
21:45
ИзраильНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Болгария
1 - 0 1 0
Кипр1 тайм
Россия
20:00
НигерияНе начат
Люксембург
20:00
СловенияНе начат
Косово
20:00
АрменияНе начат
Венгрия
20:30
ШвецияНе начат
Ирландия
21:45
СенегалНе начат
Польша
21:45
МолдоваНе начат
Шотландия
21:45
ИсландияНе начат

Metaratings: агенты Мартирены просят у "Спартака" 2,5 млн евро комиссии за переход защитника

Стали известны подробности в переговорах между агентами защитника "Расинга" Гастона Мартирены и российским клубом.
Фото: FotoBaires
По информации источника, агенты защитника "Расинга" Гастона Мартирены просят у московского "Спартака" комиссию в размере около 2,5 миллиона евро за трансфер футболиста. Сообщается, что клубу необходимо согласовать продажу игрока с его бывшим клубом, которому принадлежит 30% прав.

Напомним, ранее сообщалось, что Мартирена близок к переходу в "Спартак". Также в СМИ появлялась информация, что петербургский "Зенит" включился в гонку за 25-летним уругвайцем.

В этом сезоне Мартирена провел за аргентинский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 ассистов. Соглашение игрока с "Расингом" рассчитано до конца 2027 года.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится