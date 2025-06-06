По информации источника, агенты защитника "Расинга" Гастона Мартирены просят у московского "Спартака" комиссию в размере около 2,5 миллиона евро за трансфер футболиста. Сообщается, что клубу необходимо согласовать продажу игрока с его бывшим клубом, которому принадлежит 30% прав.
Напомним, ранее сообщалось, что Мартирена близок к переходу в "Спартак". Также в СМИ появлялась информация, что петербургский "Зенит" включился в гонку за 25-летним уругвайцем.
В этом сезоне Мартирена провел за аргентинский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 ассистов. Соглашение игрока с "Расингом" рассчитано до конца 2027 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: агенты Мартирены просят у "Спартака" 2,5 млн евро комиссии за переход защитника
Стали известны подробности в переговорах между агентами защитника "Расинга" Гастона Мартирены и российским клубом.
Фото: FotoBaires