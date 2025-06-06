Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Чехия
21:45
ЧерногорияНе начат
Норвегия
21:45
ИталияНе начат
Уэльс
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Гибралтар
21:45
ХорватияНе начат
Северная Македония
21:45
БельгияНе начат
Эстония
21:45
ИзраильНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Болгария
1 - 0 1 0
Кипр1 тайм
Россия
20:00
НигерияНе начат
Люксембург
20:00
СловенияНе начат
Косово
20:00
АрменияНе начат
Венгрия
20:30
ШвецияНе начат
Ирландия
21:45
СенегалНе начат
Польша
21:45
МолдоваНе начат
Шотландия
21:45
ИсландияНе начат

Источник: Бувач предлагал Нури Шахину возглавить "Динамо"

Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач связывался с экс-тренером дортмундской "Боруссии".
Фото: Getty Images
По сведениям источника, спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач звонил бывшему наставнику "Боруссии" Дортмунд Нури Шахину с целью предложить возглавить российский клуб.

Отмечается, что влияние Бувача в московском клубе уменьшилось – его мнение перестало быть ключевым в принятии решений. Сообщается, что бело-голубые отказались от приглашения иностранных тренеров.

Шахин руководил дортмундской "Боруссией" с лета прошлого года по январь 2025-го. При нем немецкая команда провела 27 матчей, в которых одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится