По информации источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры нападающего является аренда в самарские "Крылья Советов". У футболиста остался последний год по контракту с бело-голубыми, "Динамо" не собирается продлевать соглашение с Макаровым. Новый тренер самарцев Магомед Адиев хотел бы видеть нападающего у себя в команде.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Динамо" Денис Макаров покинет клуб в летнее трансферное окно. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы российские и турецкие клубы.
В минувшем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 миллионов. Ранее нападающий выступал за казанский "Рубин", "Нефтехимик" и "Оренбург-2".
Источник: "РБ Спорт".
Денис Макаров может перейти из "Динамо" в "Крылья Советов"
Нападающий московского "Динамо" Денис Макаров может продолжить карьеру в самарских "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Динамо"