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Бранислав Иванович: окровавленные бутсы в музей "Челси" не передавал, они остались у меня

Окровавленные белые бутсы, в которых Бранислав Иванович играл в матче Кубка английской лиги против "Ливерпуля", остались у защитника, в музей "Челси" он их не передавал.

В январе 2015 года "Челси" в ответном матче полуфинала Кубка лиги в дополнительное время победил "Ливерпуль" со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Победный гол на 96-й минуте забил Иванович. После игры на тот момент главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью заявил журналистам, что залитые кровью белоснежные бутсы Ивановича нужно выставить на стенде в фойе академии, так как для юных игроков они будут ярчайшим примером того, как нужно отдаваться игре.

"Бутсы остались у меня (улыбается). Пока в музей их не передавал. Приятно, когда тренер говорит такое, но на самом деле кровь лишь производит впечатление на болельщиков. В тот день рядом со мной играли ребята с мышечными травмами, с повреждениями коленей - им было гораздо тяжелее. Когда ты в горячке игры, то даже не чувствуешь, что идет кровь. Просто ее видно, и все обращают на нее внимание. Но сама история хорошая - так вышло, что я стал героем в том моменте и хорошо запомнил его", - цитирует Ивановича РИА.
Теги: Иванович Челси
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