"Спартака" запустит свой мобильный оператор на базе "Билайна" - "Спартак мобайл"

У московского "Спартак" появится свой виртуальный мобильный оператор.Он будет создан на сети "Вымпелкома" для болельщиков красно-белых. Название - "Спартак мобайл". По словам представителя "Спартака", клуб предложит болельщикам выгодную связь, специальные тарифы, скидки и условия.В тестовом режиме оператор запустится 1 декабря и в первые два месяца будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки. Официальный запуск запланирован на весну 2019 года.