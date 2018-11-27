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"Спартака" запустит свой мобильный оператор на базе "Билайна" - "Спартак мобайл"

У московского "Спартак" появится свой виртуальный мобильный оператор.

Он будет создан на сети "Вымпелкома" для болельщиков красно-белых. Название - "Спартак мобайл". По словам представителя "Спартака", клуб предложит болельщикам выгодную связь, специальные тарифы, скидки и условия.

В тестовом режиме оператор запустится 1 декабря и в первые два месяца будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки. Официальный запуск запланирован на весну 2019 года.

Ведомости
Теги: Спартак
Сегодня, 11:15
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(2)
#14  Nastroenie  Москва (Сегодня, 13:40)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ее звали Никита.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#13  Denx   (Сегодня, 13:29)
  • -1
  •  (1)

Lols,
эт точно они тупо уже на имени делают бабки на рекламе а футбол это вторичное
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#12  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:28)
  • -2
  •  (2)
online

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promocash.com
От 500$ в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил по 700-900$.
Регистрация: 27.11.2018 [жалоба]
#11  Denx   (Сегодня, 13:28)
  • -1
  •  (3)

правильно зачем играть лучше деньги делать на пиаре и продажах своих спартак микроволновок хахаха
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#10  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:26)
  • -2
  •  (2)
online

Шампиньон,
Это не для бомжей,поэтому тебе не актуально -)
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#9  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А сколько будет стоить свинофон ?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#8  Lols  Лондон (Сегодня, 12:37)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Убогая, клоунская команда
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  К.А.  Столица (Сегодня, 12:28)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ущербные...а он так же плохо будет работать, как и купленный судейка в матче с КС?

ты когда переводиться будешь,обязательно скажи что ты за цкг.для вас спецтариф предусмотрен.75 р в сутки.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 12:13)
  • -4
  •  (10)
online

Дорогая моя Спартака , я тебя люлю).. и сразу в люлю.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  dreamcatcher   (Сегодня, 11:50)
  • +1
  •  (3)

Меня интересует кому будет принадлежать этот Спартак-мобайл.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 11:33)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
"Спартака" запустит
но, зато - У московского "Спартак" появится

Традиции незыблемы. Писатели...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  sanyapytilin   (Сегодня, 11:29)
  • -6
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ущербные...а он так же плохо будет работать, как и купленный судейка в матче с КС?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 11:26)
  • +2
  •  (8)

Перепись объявлена открытой.
Мтс лоханулся, у пчелы цвета не по феншую.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 11:17)
  • -1
  •  (9)

Круто у меня как раз Билайн ... перейду если все условия сохраняться ... + ТВ !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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