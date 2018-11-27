Кафельников: никто не запомнит игрочишек из чемпионского состава, за исключением Промеса и Зобнина

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что болельщики красно-белых не будут помнить игроков команды из чемпионского состава, за исключением Квинси Промеса и Романа Зобнина."А знаете, в чем пародокс??? Это в том, что никто не запомнит игрочишек, которые были в чемпионском составе (за исключением Промеса и Зобнина) сезона 2016-2017. А вот тренера будут помнить еще не одно поколение настоящих фанатов "Спартака", - написал Кафельников в своем Твиттере.