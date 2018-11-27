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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кафельников: никто не запомнит игрочишек из чемпионского состава, за исключением Промеса и Зобнина
Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что болельщики красно-белых не будут помнить игроков команды из чемпионского состава, за исключением Квинси Промеса и Романа Зобнина.
"А знаете, в чем пародокс??? Это в том, что никто не запомнит игрочишек, которые были в чемпионском составе (за исключением Промеса и Зобнина) сезона 2016-2017. А вот тренера будут помнить еще не одно поколение настоящих фанатов "Спартака", - написал Кафельников в своем Твиттере.
"А знаете, в чем пародокс??? Это в том, что никто не запомнит игрочишек, которые были в чемпионском составе (за исключением Промеса и Зобнина) сезона 2016-2017. А вот тренера будут помнить еще не одно поколение настоящих фанатов "Спартака", - написал Кафельников в своем Твиттере.
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