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Кафельников: никто не запомнит игрочишек из чемпионского состава, за исключением Промеса и Зобнина

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что болельщики красно-белых не будут помнить игроков команды из чемпионского состава, за исключением Квинси Промеса и Романа Зобнина.

"А знаете, в чем пародокс??? Это в том, что никто не запомнит игрочишек, которые были в чемпионском составе (за исключением Промеса и Зобнина) сезона 2016-2017. А вот тренера будут помнить еще не одно поколение настоящих фанатов "Спартака", - написал Кафельников в своем Твиттере.
Теги: Кафельников Промес Зобнин Спартак
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#35  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спартачи, а кафель-то реально тролль. Гнусный такой причем.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#34  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 19:38)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Я не болельщик Спартака, но Глушкова из той чемпионской команды запомню навсегда. И его сумасшедшие голы на последних минутах. Особенно когда он отодвинул Промеса рукой. Это дорогого стоит.

Так что, господин Кафельников, не надо за меня тут решать кого я запомню, а кого нет.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#33  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 19:33)
  • 0
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Цитата: Blessing
Одним миром мазаны, это про всех.


Вижу, словечками поиграться любишь:

Цитата: Blessing
Верующих нет, верунов каждый.


Не "про всех". Кто-то мазан, кто-то измазан, кто-то намазан, а кто-то, заметь, помазанник.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#32  Blessing  Спб (Сегодня, 19:11)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
А не хотят - пусть не ведут себя, как враги. Развели говно!


Здравые мысли, объект не тот.
Это очень лицемерно с твоей стороны, делать из своих соратников негодяев, при этом как бы включая в себе адеквата. Одним миром мазаны, это про всех.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#31  gena26  Самара (Сегодня, 19:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Видно кафель давно не режимет, таку х.....ю порит, а раньше гордились им
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
#30  Blessing  Спб (Сегодня, 18:54)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
верующие то остались ещё?

Верующих нет, верунов каждый. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#29  Gnome  Алматы (Сегодня, 18:54)
  • 0
  •  (4)

Кафель совсем уже неадекватен. Запой?


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#28  narvaspy  Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 18:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пенисиста Кафельникова уже мало, кто помнит, зато его малолетнюю дочь шалаву-наркоманку помнят многие.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#27  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 18:43)
  • +4
  •  (8)

В политике, проиграв на выборах,мелкие партии примыкают к другим. Если Спартак Фратрии разонравился - пусть примыкают,короче, идут на куй, болеть за Торпедо.
А не хотят - пусть не ведут себя, как враги. Развели говно!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#26  utekay  Россия (Сегодня, 18:42)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
раскол среди сектантов...верующие то остались ещё?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#25  yuri  спб (Сегодня, 18:32)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Смотрящий
Вот по такой схеме

Эта схема проста(с). Нет никаких схем а есть лишь неудовольствие . У трезвомыслящих болел К/Б естественно никаких антагонизмов ни к кому не может быть ни к Глушаку, ни к Каррере- они спокойны как .. Но неважно. что дадут то и слава богу. Остальные вцепились в золото словно пираты 20 века. Хотя золото по большому счету развратный презренный металл.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#24  corone`r  Озёрск (Сегодня, 18:30)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Реброва ещё запомнят,его вообще трудно забыть.


--------------------
-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
#23  Blessing  Спб (Сегодня, 18:24)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Вот по такой схеме:
Есть определённая группа болельщиков....,

Может и есть, и создается впечатление, что это преобладающая над другими группа. Я, отлично ориентирующийся в настроениях кб-болел, могу утверждать, что они и есть ядро спартаковского движения, и носители нравов ФКСМ(не ты).


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#22  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Смотрящий
Обобщать можно до посинения.

Выводы делаются на основании опросов, статистики, голосования, по простому большинству мнений.

Вот по такой схеме:
Есть определённая группа болельщиков, которые плюются в интернете и заняться им больше нечем. Как правило они это делают когда пропускают школу, выплёскивая накопившиеся эмоции. Есть и ещё одна группа, которая с ума сходит в своём движении, и именно эта группа в первую очередь фонтанирует этими разговорами и вещами. Есть ещё одна группа - нормальных болельщиков, которые вообще всех этих разговоров не понимают, а свои мысли по этому поводу не высказывают. И в связи с этим создаётся ощущение, что все болельщики "Спартака" негативно относятся к Глушакову, потому что высказываются люди только с этой точкой зрения.(с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#21  yuri  спб (Сегодня, 18:15)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Смотрящий
- Добрый день! В сегодняшнем выпуске программы "Очевидное-невероятное"......

Вы узнаете о том как кочуют на север гималайские и белые медведи , как в диких местах .. Стоп. запись остановилась. Дубль 3. Доброе утро доктор. Всем встать кто не спит ! рявкнул Кот- окуели что ли все?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#20  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А что помнить то,как вы чемпионство купили.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#19  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:08)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
" О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья Дух . и опыт - сын ошибок трудных и гений .. парадоксов друг" А.С Пушкин.


- Добрый день! В сегодняшнем выпуске программы "Очевидное-невероятное"......


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#18  Blessing  Спб (Сегодня, 18:06)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Обобщать можно до посинения.

Выводы делаются на основании опросов, статистики, голосования, по простому большинству мнений.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#17  MIG  Piter (Сегодня, 18:05)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Смотрящий
Обобщать можно до посинения

а я и не про всех - про большинство


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#16  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: MIG
Цитата: Spartacus1971
Глушакова как раз и запомнят,он один из лучших был в чемпионский сезон,не неси бред женя.

это точно
но тебе минусов накидают твои же собратья, ибо мыслить объективно не хотят - на эмоциях как возносят до небес игроков, так и смешивают с дерьмом, забыв былые успехи

Обобщать можно до посинения.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#15  Sasha12066   (Сегодня, 18:00)
  • +1
  •  (1)

Цитата: imaginary
он влюбился, других объяснений нет

Как интересно ты понятие "eбaнулся" обыграл...


--------------------
"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
#14  Городовой  Россия (Сегодня, 17:57)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Теннисишка бывший высказался)Интересно кто запомнит Кафельникова,да и вообще кто его сейчас помнит как спортсмена?)Зобнин и Промес выиграли чемп вдвоем))))Остальные там были для массовки)Если бы не несколько сумасшедших голов Глушака на последних минутах медалей бы не было,да и объективно многие провели тогда свой лучший сезон,прыгнули выше головы,Кафель явно на барбитураты подсел.Клоуны,игрошички)))Непонятно зачем тогда болеет этот теннисишка.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 17:56)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ведь он прав, само время показывает, что свиньям не свойственны чувства благодарности и добрая память.
Не обижайтесь, свиньи, но это одно из ваших непорядочных качеств, из многочисленного списка спартаковских недостатков.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Sandr_71   (Сегодня, 17:48)
  • -3
  •  (9)

Цитата: Spartacus1971
Как это не запомнит,Глушакова как раз и запомнят,он один из лучших был в чемпионский сезон,не неси бред женя.

Один из лучших по спору с судьями, всегда было противно смотреть когда подбегал к судье и начинал слюной в него брызгать раскрывая свой рот до ушей.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#11  Medv51  Россия (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот тип сейчас выделил 2х игроков из команды и тренера , а всех иных причислил к "игрочишкам" .... Прям просто всех убил
После встречи с Массимо ,резко поменял своё мнение , как так то тебе глаза открыли или что-то в кофе подсыпали , до этого твердил пора менять Массимо , он ничего не может ....


--------------------
Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 17:41)
  • -3
  •  (3)
online

" О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья Дух . и опыт - сын ошибок трудных и гений .. парадоксов друг" А.С Пушкин.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Шмайхель   (Сегодня, 17:40)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
,Глушакова как раз и запомнят,он один из лучших был в чемпионский сезон,
В том сезоне он и закончился и как футболист ,и как капитан команды.Далее - самогон , бесконечные соцсети и жалкие потуги на футбольном поле.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#8  MIG  Piter (Сегодня, 17:31)
  • -5
  •  (7)

Цитата: Spartacus1971
Глушакова как раз и запомнят,он один из лучших был в чемпионский сезон,не неси бред женя.

это точно
но тебе минусов накидают твои же собратья, ибо мыслить объективно не хотят - на эмоциях как возносят до небес игроков, так и смешивают с дерьмом, забыв былые успехи


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:29)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: imaginary
он влюбился, других объяснений нет

flushed В Карреру?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 17:28)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Видать пузырек распечатал:)
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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