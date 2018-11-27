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Спортивный директор "Енисея" назвал условие переноса матча с "Ахматом"

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский прокомментировал решение провести матч 16-го тура РПЛ "Енисей" — "Ахмат" 1 декабря на стадионе "Центральный" в Красноярске.

"Мы хотели сыграть в комфортных условиях, как для болельщиков, так и для футболистов обеих команд. Но есть решение лиги, мы его обязаны исполнять. На данный момент мы ведём подготовку к матчу на Центральном стадионе. Для того чтобы минимизировать дискомфорт для болельщиков, мы приняли решение, что вход на игру будет по бесплатным билетам. Мы играли в своё время кубковую игру против "Сибири" в схожих погодных условиях, тогда на игру пришло пять тысяч зрителей. Этот показатель выше, чем на игру в подмосковных Химках на наш матч с "Динамо".

Что касается переноса, то мы не сможем это сделать по причине того, что перенос на резервный день возможен, только если перед матчем выяснится, что температурный режим не соответствует регламентным нормам. Если погода будет непригодной, то по регламенту матч перенесут на резервный день", - цитирует Петровского "Чемпионат.сом".
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 18:30
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#1  Volodia379   (Сегодня, 18:43)
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Ахмату в ответку что надо делать!? Правильно затащить Енесей в горы и все будит чики пуки! laughing
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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