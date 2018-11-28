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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Андрей Бутенко: предложенные изменения в правилах футбола нацелены на улучшение динамики игры
Предлагаемые изменения в правилах футбола направлены на улучшение динамики игры и для повышения ее понимания зрителями, заявил бывший судья, член судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко.
"Считаю, что если эти изменения утвердят, это хорошие нововведения на благо самой игры. Это не отмена положения "вне игры", но эти изменения направлены на улучшение психологии, динамики матча, повышение понимания игры зрителями.
Вдобавок к этому я бы изменил в игре пробитие пенальти. Мы сплошь и рядом видим, как игроки до удара входят в штрафную площадь, и нельзя, чтобы игроки добивали мяч, если его отбивает вратарь. Было бы правильно, если удар бьющий выполнял без ложных замахов", - цитирует Бутенко ТАСС.
"Считаю, что если эти изменения утвердят, это хорошие нововведения на благо самой игры. Это не отмена положения "вне игры", но эти изменения направлены на улучшение психологии, динамики матча, повышение понимания игры зрителями.
Вдобавок к этому я бы изменил в игре пробитие пенальти. Мы сплошь и рядом видим, как игроки до удара входят в штрафную площадь, и нельзя, чтобы игроки добивали мяч, если его отбивает вратарь. Было бы правильно, если удар бьющий выполнял без ложных замахов", - цитирует Бутенко ТАСС.
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