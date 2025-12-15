Матчи Скрыть

Аргентинский полузащитник пройдет для "Локо" медицинский осмотр - источник

Аргентинский футболист Лукас Вера близок к переходу в "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, Лукас Вера вылетел в Москву для прохождения медицинского осмотра. Он подпишет контракт с "Локомотивом" на 2,5 года.

Последним клубом полузащитника был "Аль-Вахда" из ОАЭ. Футболист не провел ни одного матча за клуб. Ранее аргентинский игрок выступал а составе "Оренбурга" и "Химок". На счету Веры 85 встреч в РПЛ, он забил 10 голов и отдал 16 результативных передач.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти играх.

Источник: "СЭ"

