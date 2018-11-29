Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы?

Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как он относится к натурализации в российском футболе."Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело – Нойштедтер, который родился в России. Но бразильцы? Какой в этом смысл?, – сказал Аршавин.Напомним, что в составе сборной России выступают голкипер Гильерме, защитники Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.