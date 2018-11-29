Новости партнеров

Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы?

Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как он относится к натурализации в российском футболе.

"Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело – Нойштедтер, который родился в России. Но бразильцы? Какой в этом смысл?, – сказал Аршавин.

Напомним, что в составе сборной России выступают голкипер Гильерме, защитники Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.

"СЭ"
Теги: Аршавин Сборная России Рауш Нойштедтер Гильерме
Сегодня, 12:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(6)
#12  yuri  спб (Сегодня, 14:08)
  • +1
  •  (1)
online

Конечно, этак наберут что получше , а за кого болеть? Коту не хочется смотреть на сб. Бразилии в майке Россия, он же не дурак. Майки майками, а сборная это родина. К тому же куда девать местные таланты? В Египет, господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:54)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foxship
А всем хочу напомнить. Мы родились на маленьком шарике под названием Земля. И судьба у нас у всех одна. Когда-нибудь (я верю в это) на земле не будет никаких границ кроме природных. Никаких паспортов, только биометрические. Жаль только, что я не успею это застать.

Пипец какой милый наивный идеализм. Шарику этому миллиарды лет, и все эти миллиарды лет на нем идет постоянная, ожесточенная нескончаемая война между живыми существами, в которой выживает и дает потомство сильнейший. Только благодаря этой войне вы можете клацать пальцами по клавиатуре, а не плавать бактерией в первобытном океане. И война эта будет продолжаться вечно, потому что живым существам, и особенно людям, всегда есть за что и против кого воевать. И различия между людьми будут всегда, а своим космополитизмом вы просто любезно уступаете дорогу эволюции более наглым, сильным и быстрее размножающимся. которые не будут разводить сопли по поводу этичности национализма, а просто дадут вам палкой по голове, потому что вы не из их числа.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  СуперШтангист   (Сегодня, 13:39)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: diego milito 22

Обезьяна она и России останется обезьяной по имени Фернандес.

Вообще-то его Марио зовут, а Фернандес это фамилия, ну не мне спартачей учить, пусть это Федун и Трахтенберг с Измайловым делают.


И если Фернандес - обезьяна, то кем назовёте спартаковцев (Джикия, Жиго, Комбаров, Таски, Бокетти, Кутепов), если он любого из них на жопу посадит без усилий, как Месси Боатенга??
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Успокойтесь, Андрей Сергеевич, это временное явление, родятся наши Фернандесы, и не будет никаких бразильцев.
А сейчас просто обстоятельства, чтобы быть на плаву.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 13:22)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Цитата: ЦОДД
Дело говорит Андрей

Ни с вами, ни с Андреем я не могу согласиться.
Разве по после гола Фернандеса Харватии все Россия не выпрыгивала из штанов?
Хоть один тогда вспомнил что он бразилец? То то. С каким сердцем он играл... по сравнению... не хочу называть фамилии.
Он был не только лучшим россиянином но и лучшим бразильцем на ЧМ.


Обезьяна она и России останется обезьяной по имени Фернандес.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 13:15)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ЦОДД
Дело говорит Андрей

Ни с вами, ни с Андреем я не могу согласиться.
Разве по после гола Фернандеса Харватии все Россия не выпрыгивала из штанов?
Хоть один тогда вспомнил что он бразилец? То то. С каким сердцем он играл... по сравнению... не хочу называть фамилии.
Он был не только лучшим россиянином но и лучшим бразильцем на ЧМ.

А всем хочу напомнить. Мы родились на маленьком шарике под названием Земля. И судьба у нас у всех одна. Когда-нибудь (я верю в это) на земле не будет никаких границ кроме природных. Никаких паспортов, только биометрические. Жаль только, что я не успею это застать.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#6  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:15)
  • -3
  •  (3)
online

А смысл в том, что родиться в России недостаточно, чтобы защищать её честь на международной арене. Это право надо заслужить потом и кровью. А, в том, что кто-то просто родился в России, конкретно его заслуги нет.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#5  студия дускай   (Сегодня, 13:07)
  • +1
  •  (7)

родился не родился но сколько то лет скажем 5 в рпл отыграть надо чтобы и в зимний футбол наигрался и по городам на газельке поездил и картофельного пюре налопался и фашистких лозунгов в свой адрес наслушался и язык освоил - если и после всего этого не расхочет в российскую сборную значит наш человек
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#4  Сергей Т   (Сегодня, 12:47)
  • +1
  •  (5)
online

Гильерме и Ари получили паспорта на общих условиях.Их никто не натурализовывал. Натурализованый только Фернандес.
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#3  DROOZD  брянск (Сегодня, 12:44)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Родившихся в России,нужно искать скаутам по всей России!а не за лаве родителей протягивать очередных дядюнов за уши по всем ступеням дет.футбика до премьер лиги


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 12:42)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Дело говорит Андрей.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:39)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
так и Рауш в России родился.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.