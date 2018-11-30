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Никола Максимович: благодарен Каррере. Жаль, что не стал чемпионом России со "Спартаком"

Защитник «Наполи» Никола Максимович объяснил, почему не остался в «Спартаке», и поделился впечатлениями о выступлениях в России.

«Я мог остаться в "Спартаке", но затем поговорил с Анчелотти. Мы обсудили с ним моё возвращение в "Наполи". Я усердно тренировался, чтобы это решение стало обоснованным.

Я благодарен Массимо Каррере за те три месяца, которые провёл в России. Для меня это был хороший опыт. Чемпионаты России и Италии различаются. Жаль, что не стал чемпионом со «Спартаком», — цитирует Максимовича Чемпионат со ссылкой на Calcionapoli24.
Теги: Максимович Спартак Каррера Наполи
Вчера, 23:25
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