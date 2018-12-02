Григорий Иванов: все так ратуют за систему VAR, но она будет тормозить игру, это будет не тот футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервьюпосле поражения своей команды от «Краснодара» (0:2) не стал поддерживать введение системы VAR в российском футболе.– Я только вышел из судейской. Сегодня они опробовали систему VAR. Мне спортивный директор сказал, что был пенальти в наши ворота. Говорю судье (Сергею Иванову – прим.ред.): «Серёга, опять ты подставился. Говорят, пенальти был в наши ворота». А он отвечает: «Викторыч, не было, я точно видел». И ребята говорили, что рассмотрели со всех позиций, пенальти не было.Но «Краснодар» выиграл, зачем говорить о судействе? Все ошибаются, судьи ошибаются. Сейчас все так ратуют за систему VAR. Но я против неё. Это будет то же самое. Ошибаются, и туда, и сюда, в обе стороны. В прошлом году мы должны были выиграть здесь, но судья такой пенальти придумал… Конечно, если бы посмотрел повтор, не поставил бы. Это двояко. Где-то судьи ошибаются в нашу сторону, где-то – в сторону соперника. Считаю, что VAR будет тормозить, это будет не тот футбол. Смотреть будут только «вне игры» и пенальти, жёлтые карточки смотреть не будут. А остальные нарушения?