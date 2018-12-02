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Григорий Иванов: все так ратуют за систему VAR, но она будет тормозить игру, это будет не тот футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью Rusfootball.info после поражения своей команды от «Краснодара» (0:2) не стал поддерживать введение системы VAR в российском футболе.

– Я только вышел из судейской. Сегодня они опробовали систему VAR. Мне спортивный директор сказал, что был пенальти в наши ворота. Говорю судье (Сергею Иванову – прим.ред.): «Серёга, опять ты подставился. Говорят, пенальти был в наши ворота». А он отвечает: «Викторыч, не было, я точно видел». И ребята говорили, что рассмотрели со всех позиций, пенальти не было.

Но «Краснодар» выиграл, зачем говорить о судействе? Все ошибаются, судьи ошибаются. Сейчас все так ратуют за систему VAR. Но я против неё. Это будет то же самое. Ошибаются, и туда, и сюда, в обе стороны. В прошлом году мы должны были выиграть здесь, но судья такой пенальти придумал… Конечно, если бы посмотрел повтор, не поставил бы. Это двояко. Где-то судьи ошибаются в нашу сторону, где-то – в сторону соперника. Считаю, что VAR будет тормозить, это будет не тот футбол. Смотреть будут только «вне игры» и пенальти, жёлтые карточки смотреть не будут. А остальные нарушения?
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 16:50
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#8  MIG  Piter (Сегодня, 17:54)
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online

Иванов просто понял, что сегодня помимо 2-0 он получил бы еще 2 с пенальти - естественно, подумал: "нахер надо!"


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#7  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 17:29)
  • +3
  •  (3)

Игру наших команд трудно затормозить. Некуда!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:22)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Нужно просто доигрывать эпизоды, а там варовцы разберутся в течении 5-10 сек., правильно был забит гол или нет.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 17:14)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Каждое новшество для дремучих "не то". Если бы из слушали то до сих пор лечились бы подорожником и на осликах перемещались.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#4  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:02)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Почему глупые люди становятся президентами?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#3  Hank Moody  Россия (Сегодня, 17:00)
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Челси»
пусть будет не ТОТ футбол,пусть будет честнее


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— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 16:57)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
все прекрасно понимают, почему ты не ратуешь
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Xar  Москва (Сегодня, 16:56)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
пенальти был 100%. хз на что там ребята смотрели со всех позиций. там и ещё 1 пенальти в в ворота Урала нужно было ставить
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
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