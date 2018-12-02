Молодежь не лучше "Ромашки", голеадор Глушаков и проблемы "Локомотива"

Разговор с Ещенко - зачем он был обнародован сегодня?

Рассказов не лучше Ещенко, Тимофеев не лучше других игроков из центра

Глушаков все еще тот, кем его называют фанаты, или уже нет?

"Локомотив" несколько раз мог изменить ход встречи, но не сделал это. Вина Смолова неоспорима

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"

Семину нужно обновлять линию обороны

Очередное московское дерби вышло насыщенным на различные события - голы одних знаковых персон, ключевые промахи других, травмы, удаление, пенальти. "Локомотив" вполне мог не проиграть и мог несколько раз изменить ход встречи, но "Спартак" все-таки выстоял и удержал важнейшую победу.- о лучшем матче второго декабрьского дня, в котором мороз бил быт жарой на поле.День дерби начался весьма нестандартно. Официальный сайт "Спартака" опубликовал интервью с Андреем Ещенко с очень провокационным заголовком. Подобный ход не может считаться правильным ни в какой ситуации, ведь пресс-служба идет на него в самый важный, в самый ответственный момент. Причем, дело даже не столько в игре против "Локомотива", сколько в отношениях клуба, игроков и болельщиков, которые от подобных интервью лишь идут на очередное обострение.Найти логику в публикации материала с Ещенко непосредственно сегодня сложно. Если бы он вышел вчера или завтра, мы бы сочли его как минимум качественным и занятным разговором с футболистом. Но он вышел в день матча. Любопытно, что сам Ещенко участия в нем не принял. Причины - проблемы с коленным суставом. Исходя из этого обстоятельства, можно сделать единственное предположение, почему интервью с ним появилось именно сегодня. Да, оно может казаться глупым, но не исключено, что таким образом было решено немного отвести лучи прожекторов фанатского внимания от Глушакова. Да, повторюсь, это может быть глупо и странно, но в случае со "Спартаком" все может быть.Сегодняшняя встреча продемонстрировала, что ставка на опытный костяк основывается не только на его авторитете. Когда Кононов говорит, что состав на игру он определяет исходя из работы на тренировках, он, судя по всему, не лукавит. Рассказов сыграл против "Локомотива" абсолютно точно не лучше, чем Ещенко против "Крыльев" или "Рапида". Николай чаще и интереснее подключается к атакам, но при игре в обороне допускает серьезные ошибки. Он не всегда правильно выбирал позицию и реагировал на перемещение соперника, позволял обыгрывать себя и не очень удачно вступал в отбор.Справедливости ради, конечно, стоит отметить, что Рассказов наряду с Кутеповым чаще других выполнял перехваты, но этот плюсик тонет в минусе в виде игры рукой, удаления и пенальти. Другой молодой игрок "Спартака" сегодня тоже не особо впечатлил. Тимофееву пришлось в экстренном режиме менять Фернандо, но все-таки на второй тайм он должен был выйти уже с полным спокойствием. Не сказать, чтобы Артем сильно нервничал, но по уровню своей игры он был далек от уровня своих товарищей - Фернандо и Глушакова. Так что, огульно призывать Кононова убирать "старичков" и выпускать молодежь пока что не стоит. Олег Георгиевич дает игровое время тем, кто действительно лучше готов на данный момент.Продолжаем разговор о дерби через призму инфоповодов, связанных со "Спартаком", но плавно переходим и к "Локомотиву". И кто лучше подходит для роли связующего, как не Глушаков. Интересный факт - перед сегодняшним матчем на счету Дениса было по 161-му матчу за "железнодорожников" и за "красно-белых". Игровой отрезок равный, но очевидно, что в своей нынешней команде он добился более значительного успеха. Да, болельщики сейчас считают его не самым хорошим человеком и зачеркивают восьмерки на своих баннерах. Но Глушаков по-прежнему остается капитаном и одной из главных опор Кононова.Сегодня Денис отметился невероятно важным голом, позволившим "Спартаку" получить преимущество в самом начале встречи. Да и в целом он был хорош - не безошибочен, но хорош. Забитый мяч он не праздновал из-за уважения к "Локомотиву". Это, конечно, исключительно досадно, потому что мы могли бы иметь возможность оценить его эмоции, если бы в соперниках был другой клуб. Но всегда можно оценить реакцию болельщиков. Многие из них радовались, некоторые свистели в адрес голеадора. Кто-то перефразировал Ещенко и заявлял, что гол забил не Глушаков, а "Спартак". Понятно, что одним результативным действием доверие фанатов не вернешь, но большой шаг к этому сделан. И он совсем не первый - все своей игрой и всем своим старанием после возвращения в основной состав Глушаков доказывает, что он делает все возможное для успеха команды.Как и в игре с "Крыльями Советов" "Спартак" ударно провел первые минуты, но ближе к середине тайма снизил свою активность и дал сопернику шанс сравнять счет. "Локомотив" методично наращивал свое давление, стремительно приближался к голу. Квинтэссенцией его атакующих порывов был момент, когда Смолов не попал в створ с нескольких метров. Забей Федя тогда, все бы могло сложиться совсем по-другому. Но он промахнулся, и буквально через несколько редкий ответ "спартаковцев" приводит к удвоению их преимущества.Во втором тайме "железнодорожники" продолжают атаковать - не так остро, как в первом, но все же. И вот он новый шанс для Смолова, выглядящий еще более верным, чем предыдущий. Причем, право на него он зарабатывает сам, умело убрав на замахе Реброва и Рассказова и попав в руку последнему. Но забить с пенальти Федор не может, упуская еще один шанс вернуть свою команду в игру. Этот год нападающий вряд ли занесет себе в актив - со многими важными локальными или глобальными задачами он не справляется.Впрочем, не один Смолов играет хуже, чем от него ждут. Защитники "Локомотива" продолжают стабильно ошибаться. Никто не говорит, что они это делают по несколько раз в каждой игре, но во многих важных матчах тот или иной игрок допускает решающую ошибку. Сегодня мы говорим о привозе Кверквелии, о неспособности Игнатьева не дать Ханни сделать навес, о слабости Чорлуки, который не всегда успевал за "спартаковцами" и проигрывал им борьбу.После поражений в Лиге Чемпионов мы говорили и о других ошибках в исполнении этих же и других футболистов. В еврокубках их уровень подчеркивается двумя жирными линиями. Ставка на Хеведеса не сыграла - Бенедикт элементарно не проходит в основу. В ближайшее трансферное окно "Локомотиву" нужно особое внимание уделить поиску новых вариантов усиления защиты. Тот же Игнатьев действительно ценен, когда подключается к атакам. С приобретением настоящего правого защитника адаптированного к этой позиции Владислава можно будет смело использовать в линии полузащиты. При этом и в обороне он будет помогать лучше, чем это делает сейчас Фарфан.