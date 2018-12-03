Михаил Вартапетов: у Фернандо микротравма, участие в матче "Уралом" под вопросом

Руководитель меддепартамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму хавбека Фернандо."У Фернандо микротравма подколенного сухожилия, завтра он пройдет допобследование. Участие в матче с "Уралом" (1/4 финала Олимп Кубка России, 5 декабря) под вопросом", – сказал Вартапетов.Бразилец был заменен в первом тайме матча с "Локомотивом" (2:1).