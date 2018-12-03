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В результате столкновения с Фарфаном Артёму Реброву наложили 8 швов

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о состоянии вратаря команды Артёма Реброва, который получил травму головы в матче против "Локомотива" (2:1).

"С Артемом все в порядке, сотрясения нет. Это был, скорее, нокдаун. Наложили восемь швов, сейчас всё нормально", — передаёт слова Вартапетова "Чемпионат".
Теги: Спартак Локомотив Ребров Фарфан
Сегодня, 11:14
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#8  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:59)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тема Ребров три раза убегал из ворот, как "курица без головы". На третий раз стоял, стоял, затем метнулся к мячу на опережение, естественно, не успел и получил от перуанца прямой ногой в голову.
Фарфан-тюльпан, конечно, футбольный каратист, но травму Тёма, по сути, сам себе придумал. Здоровья, Артем, и будь разумнее и быстрее в решениях на поле!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#7  oksva  Спб (Сегодня, 12:30)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отвратительно то , что Фарфан, после эпизода, даже не подошёл к окровавленному игроку , которому нанёс такую травму . Не по спортивному это , мерзко .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#6  Миша Люберцы   (Сегодня, 12:06)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
Держись! Выздоравливай! Возвращайся!!!

Ты чего - издеваешься ?...Он всем нам - болельщикам Спартака, убил здоровья на 100 лет - вперёд... Его, за такую игру, надо гнать - пинками из Спартака... Ты смотришь футбол по телевизору, видел хоть одного такого вратаря , в каком - нибудь нормальном клубе? Это пародия - на футбол...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 11:59)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
А что бы п.издели тут ослобомжы если бы Зе Луиш это был, а с той стороны Лунев или петух Акинфеев?
Опять письмо голубого пула бы лепили?
Мрази двуличные angry
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  Миша Люберцы   (Сегодня, 11:54)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
Вышел необоснованно,там были еще защитники в борьбе

Необоснованно, и за каким для чего его вообще держат в Спартаке. Полвека болею за Спартак, но такого клоуна не припомню. Я уже лет 7 говорю, что у него один диагноз - он "боится мяча". Есть такой в футболе термин, кто играл понимает , о чем я излагаю. Неужели , в команде ни у кого нет мозгов ? У него трясётся всё : коленки, руки , башка , любое его действия на поле , с точностью - наоборот . Пас Реброву назад вратарю - катастрофа, любой стандарт - пожар, если бежит, то или упадет, или обыграют, как во дворе. Процентов 80 , что попадает по воротам - голы. Всё, что залетает - то, между ушей. Все голы в ворота Спартака или с ленточки или из вратарской. Если выбежал из ворот, то это гол . Так же стоял и Митрюшкин, так же стоит и Максименко. Такое впечатление, что они братья - близнецы, все трое - как под копирку. До чего же долбанутый Федун : вместо того, чтобы найти нормального вратаря, да и вообще процентов на 80 обновить состав, тасует со скамейке весь этот шлак. То одного долбанутого поставит, то другого... Как можно ставит в состав игроков, которые вообще не имеют понятия, как принять, обработать или хотя бы отдать на 3 метра мяч ? Уровень Ломовицкого, Тимофеева и всей молодёжи Спартака это - Цирк... А их всё ставят и ставят, тасуют - тасуют... за каким ? Просто уже не хватает : ни слов, ни эмоций ни здоровья, смотреть игру нынешнего Спартака... Самое главное - нет игры и мастерства, даже и бегать никто не хочет ... сплошные покуисты...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#3  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 11:50)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Держись! Выздоравливай! Возвращайся!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 11:29)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не побоялся столкновения, шел в борьбу, уважуха Артёму!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 11:25)
  • -1
  •  (5)
online

Вышел необоснованно,там были еще защитники в борьбе
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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