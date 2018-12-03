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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: Комличенко не готов принести пользу сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызывает нападающего "Млады Болеславы" Николая Комличенко.
"Тренерский штаб сборной России знает о Комличенко, наблюдаем за его играми. Считаю, что есть другие футболисты, которые лучше. Наши тренеры постоянно обновляют информацию по этому нападающему. На данный момент не уверен, что он готов принести пользу сборной России", – заявил Черчесов.
"Спорт-Экспресс"
"Тренерский штаб сборной России знает о Комличенко, наблюдаем за его играми. Считаю, что есть другие футболисты, которые лучше. Наши тренеры постоянно обновляют информацию по этому нападающему. На данный момент не уверен, что он готов принести пользу сборной России", – заявил Черчесов.
"Спорт-Экспресс"
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