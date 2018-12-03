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Станислав Черчесов: Комличенко не готов принести пользу сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызывает нападающего "Млады Болеславы" Николая Комличенко.

"Тренерский штаб сборной России знает о Комличенко, наблюдаем за его играми. Считаю, что есть другие футболисты, которые лучше. Наши тренеры постоянно обновляют информацию по этому нападающему. На данный момент не уверен, что он готов принести пользу сборной России", – заявил Черчесов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России Комличенко
Сегодня, 19:48
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#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слово ГОТОВ как раз о том, что его не тянет в сборную! А не что-то иное!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 19:53)
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online

правильно, нахрена вызывать лучшего бомбардира чемпионата Чехии, если даже лучший бомбардир РПЛ сидит на лавке. пока не закончиться карьера лучшего футболиста мира, чемпиона мира по полированию скамейки зенита великого и ужасного Зе'Болотного у других напов шансов нет
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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