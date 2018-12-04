Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Клаудио Маркизио: на стадионе "Санкт-Петербург" есть страсть

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио отметил, что ему нравится атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург".

"40 тысяч на товарищеском матче? В Италии такое вряд ли возможно. На матчи, которые со спортивной точки зрения не очень важны, едва ли набирается половина стадиона. Аншлаги бывают только на топ-матчах.

Может, проблема в том, что у нас много старых стадионов. "Зенит" же играет на прекрасной новой арене. Пожалуй, это один из трех лучших стадионов, на которых я когда-либо играл. Когда даже на товарищеском матче ты слышишь такую поддержку, это здорово. Это то, ради чего мы и играем в футбол. Страсть должна быть и у игроков, и у болельщиков. На стадионе "Санкт-Петербург" она есть, и это очень нас мотивирует", - цитирует Маркизио официальный сайт "Зенита".
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 21:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
БАЛЛАСТ

Да хоть обминусуйтесь. Я даже рад, что он у вас место на поле занимает.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.