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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Клаудио Маркизио: на стадионе "Санкт-Петербург" есть страсть
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио отметил, что ему нравится атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург".
"40 тысяч на товарищеском матче? В Италии такое вряд ли возможно. На матчи, которые со спортивной точки зрения не очень важны, едва ли набирается половина стадиона. Аншлаги бывают только на топ-матчах.
Может, проблема в том, что у нас много старых стадионов. "Зенит" же играет на прекрасной новой арене. Пожалуй, это один из трех лучших стадионов, на которых я когда-либо играл. Когда даже на товарищеском матче ты слышишь такую поддержку, это здорово. Это то, ради чего мы и играем в футбол. Страсть должна быть и у игроков, и у болельщиков. На стадионе "Санкт-Петербург" она есть, и это очень нас мотивирует", - цитирует Маркизио официальный сайт "Зенита".
"40 тысяч на товарищеском матче? В Италии такое вряд ли возможно. На матчи, которые со спортивной точки зрения не очень важны, едва ли набирается половина стадиона. Аншлаги бывают только на топ-матчах.
Может, проблема в том, что у нас много старых стадионов. "Зенит" же играет на прекрасной новой арене. Пожалуй, это один из трех лучших стадионов, на которых я когда-либо играл. Когда даже на товарищеском матче ты слышишь такую поддержку, это здорово. Это то, ради чего мы и играем в футбол. Страсть должна быть и у игроков, и у болельщиков. На стадионе "Санкт-Петербург" она есть, и это очень нас мотивирует", - цитирует Маркизио официальный сайт "Зенита".
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