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Геннадий Орлов: зачем купили Оздоева, Набиуллина, Заболотного?

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил недоумение насчет селекции питерского "Зенита".

"Вы только вдумайтесь: не взяли, а именно купили (!) Оздоева, Набиуллина, Заболотного. Зачем? Какая от них польза? Ну что они сделали для "Зенита" в этом первом круге? Они нужны чисто для тренировок, что ли? Идем дальше. Зачем ранее приобретали Мевлю? Согласитесь, многовато ошибок с его стороны. Да еще какие ошибки… Серьезные. Сергей Богданович Семак получил все это в наследство… И выдавил из такого состава максимум, самое невозможное! Команда вышли в плей-офф Лиги Европы и лидирует в чемпионате России", – цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Оздоев Набиуллин Заболотный Зенит
Сегодня, 15:36
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#29  vertel  латвия (Сегодня, 17:19)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
У Семака в распоряжении остались игроки, которые были и у Манчини, плюс эти упомянутые мастера, так к кому вопросы? А вместо них нужно было бы вернуть своих доморощенных, которые постоянно получают игровую практику в других клубах. А упомянутые- неплохие игроки, но не для такого уровня, как Зенит, а свои -есть свои, хоть и они некоторые, не соответствуют амбициям клуба. А отдали в аренду Джорджевича и Ригони- это к кому вопросы? А Орлову надо быть последовательным, если сказал "А"- а зачем вернули Дзюбу, по большому счёту, предавшего свою команду, плаксу Шатова, бестолкового бегунка Мака, непонятного Эрнани?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#28  zenitchik123   (Сегодня, 17:17)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: студия дускай
краснодар чемпион
фуёв там confused Зенит - чемпион!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#27  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 17:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
дык хер ли деньги то народные не тратить!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#26  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:59)
  • +2
  •  (6)

Цитата: nedva
Это в стиле Зени, как минимум- ослабить конкурентов.

бабла дармового полнО, вот и покупаете..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#25  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 16:51)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: nedva
...зачем купили Оздоева, Набиуллина, Заболотного?...
Как зачем: шоб було. Это в стиле Зени, как минимум- ослабить конкурентов.

как можно ими ослабить конкурента? Там ещё, наверное, приплатили, что б их забрали...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#24  студия дускай   (Сегодня, 16:46)
  • +3
  •  (7)

краснодар чемпион
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#23  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 16:37)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зато в аренде неплохой футболист Джорджевич.Ну а про Заболотного,Оздоева и Набиуллина даже говорить не хочется.Игроки выбрали деньги,а не футбол.И это было известно давно,особенно про Заболотного.Ведь был Кокорин,Дзюба,Дриусси...Куда полез???
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#22  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
...зачем купили Оздоева, Набиуллина, Заболотного?...
Как зачем: шоб було. Это в стиле Зени, как минимум- ослабить конкурентов.

А вы ни разу не ослабляли: Зобнин,Ташаев и т.д.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#21  nedva  Russia (Сегодня, 16:31)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
...зачем купили Оздоева, Набиуллина, Заболотного?...
Как зачем: шоб було. Это в стиле Зени, как минимум- ослабить конкурентов.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#20  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вы только вдумайтесь: не взяли, а именно купили (!) Оздоева, Набиуллина, Заболотного. Зачем? Какая от них польза?

вот Кокорин в сизо, Дзюба уже не может, самое время Забе подменять, но его выпускают вместо Дриусси


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#19  Сибирячок   (Сегодня, 16:26)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Уверен что по меркам РПЛ Оздоев Набиуллин и Заболотный вполне хорошие игроки.

А типа они не здесь играя, доказали свою бесполезность? Как можно быть хорошим игроком по меркам РПЛ, играя в той же РПЛ отвратительно? Где твоя логика курила?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#18  Valar   (Сегодня, 16:23)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уверен что по меркам РПЛ Оздоев Набиуллин и Заболотный вполне хорошие игроки. Просто ими нужно заниматься и растить. У Семака пока что нету необходимых навыков и опыта для этого, а Зениту так и вообще вряд ли это нужно, так как вполне могут себе позволить купить готовых футболистов за любые деньги и пока просто пережидают срок для вброса бабла, что бы соответствовать финансовому феир плей. Если не ошибаюсь, то что-то около 30 млн евро в год можно на трансферы вбухивать в команду, так что скоро будет новая закупка.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 16:18)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена прёт просто буром. joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  Кир Мяс   (Сегодня, 16:17)
  • +3
  •  (7)
online

Солить
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#15  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:15)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ох уж этот дед малахольный, опять понес ахинею. У Семака состав возможно лучший в РПЛ , а перечисленные товарищи лавку практически шлифуют и отношение к результату Зенита почти не имеют . Распустил баклан сопли как только приблизились конкуренты.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#14  Buiser812   (Сегодня, 16:14)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хрен с ним с Оздоевым и Набиулинным, кто мне объяснит каким раком Болотный попадает в состав Зенита, и еще всегда вызывается в сборную России??? Как??? что н делает то....


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#13  Apant1   (Сегодня, 16:12)
  • +5
  •  (7)

Ну вообще у Зенита самый дорогой состав в чемпионате России и вполне логично что он идёт на первом месте, забросы на столба, врядли можно назвать выжиманием максимума из состава, игра посредственная, сложно с этим спорить. А перечисленные игроки разумеется балласт
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#12  mustang   (Сегодня, 16:08)
  • 0
  •  (4)

дайте денег семаку на трансферы
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
#11  coban  сегодня (Сегодня, 16:07)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
Свиньи то что тут визжат?со своим глушителем разбирайтесь


Какой глушитель?
Не визжи..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#10  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:05)
  • +5
  •  (11)

Я про них уже и забыл)) Про Оздоева и Набиуллина)) Как в свое время сгнил на лавке Новосельцев.- а ведь был кандидатом в сборную.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#9  sergey3709   (Сегодня, 16:05)
  • +5
  •  (9)

Так деньги газовые, народные, а кладут в карман отдельные группы людей
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#8  KAZAK  МОСКВА (Сегодня, 16:02)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: andrews74
Какая неблагодарность, кусает кормящую руку!

А кто сказал, что рука его кормит - Так объедки иногда достаются. Рука руку моет и распилом бабла за трасферы занимается. А Гена так с боку - не при делах...


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
#7  scorpion 69  колпино (Сегодня, 16:01)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи то что тут визжат?со своим глушителем разбирайтесь
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#6  coban  сегодня (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нет что б Иванова,Петрова и Сидорова..
Оздоева, Набиуллина, Заболотного.

Особенно Набиуллин бесит..
Набиуллин,bля..
Твари..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#5  brysy  москва (Сегодня, 15:55)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Что Гена, запахло жареным, первое место уплывает стремительными темпами, таких профи накупили, особенно Заболота, щас зимой Аргентинцы свалят и будет эта троица на поле пыхтеть, а там не за горой весна и главные игры с фаворитами на выезде, в конце и в еврокубки можно не попасть.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#4  andrews74  Ухта (Сегодня, 15:55)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Какая неблагодарность, кусает кормящую руку!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#3  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 15:55)
  • 0
  •  (4)

Молодец Геннадий Сергеевич, виновато руководство а не тренер.А игроки нормальные просто команда не их.
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#2  Primus  Москва (Сегодня, 15:52)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Какое зрение, Геннадий Сергеевич, и такая близорукость! Как это зачем??? Скупить всех паспортистов, чтобы выиграть чемпионат! Это же элементарно! Чемпионство не благодаря, а вопреки... здравому смыслу
Правда все купленные на скамейке запасных уже не вмещаются, приходится некоторых на другой скамье держать

Цитата: Спартак-навсегда
Его ещё допускают комментировать? Давно не слышал этого задорного тенора...

Помню в 90-х по питерскому каналу показывали итальянский чемпионат. Тогда был самый расцвет катеначчо. И вот комментарии скучнейшего брюзглявого Орлова вкупе с дежурными 0-0 составляли удручающую картину


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 15:45)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Его ещё допускают комментировать? Давно не слышал этого задорного тенора...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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