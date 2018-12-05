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Источник: друг погибшего игрока "Локомотива" потерял его и уехал на такси

Телеканал "360" сообщает, что у погибшего полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина и его друга Ивана произошёл конфликт с таксистом незадолго до пропажи футболиста.

Во время допроса Иван рассказал следователям, что они с Ломакиным отдыхали у него дома, пока не было родителей. После этого они решили поехать домой к игроку "Локомотива" и по дороге поссорились с таксистом. Тот высадил пассажиров в районе Борисовских прудов, где впоследствии было найдено тело Ломакина. Иван рассказал, что после того, как их с Ломакиным высадили, он потерял друга, а позже вернулся в машину и уехал домой. Следователи намерены вызвать на допрос таксиста, который вёз футболиста незадолго до пропажи.

Ранее стало известно, что причиной смерти Ломакина стало переохлаждение.
Теги: Локомотив Ломакин
Сегодня, 18:18
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#10  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 20:11)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lana Del Andrey
С такими друзьями и врагов не надо.

Вы конечно правы, но когда пьяный в дупель мозг работает совсем по другому.
А потом мы и трезвые не думаем, что может такое случиться. А молодые вовсе не думают о смерти. Для них этого слова просто не существует. Так что не будем строго его судить, он ведь потерял не ребенка, а вполне взрослого человека, который сам должен был думать головой. Только вот головы в таком возрасте у многих нет. Может и сам тоже был таким же. Тоже как-то отбился от пьяной компании друзей и проснулся в ста метрах от дома в деревьях, в кустах. Хотя был конец октября, но холода не было. Ну спал тоже не более 1,5 - 2 часов. Ребята, потом говорили, что кричали и искали, упрекали в весной привычке теряться. Но у меня с молодости была привычка отрываться от пьяных чтобы больше не пить, но в данном случает я до принятия решения уже перебрал похоже. Возможно хотел отсидеться в кустах и видать заснул. Не помню.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:04)
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Болеет за:
«Локомотив»
Муть какая-то, не фига непонятно.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  Lino   (Сегодня, 20:03)
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Болеет за:
ЦСКА
один из которых ещё и табалы какие то там жрёт


Тропикамид - это не таблетки, это глазные капли, которые вводят в\в. Препарат опасный, соскочить трудно, организму наносит непоправимый ущерб очень быстро. Диагноз, похоже, фейковый.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
#7  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 19:35)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да всё могло произойти!!! Все пишут про плохого друга, а сами будто не попадали в схожие ситуации, где теряешься на ровном месте. Вот пример: Выйдя из машины, один пошёл в магаз, а другой поссать и оба в драва. Телефон Ламакина был в машине таксиста, как выяснилось раньше. Вот тут то два дебила, один из которых ещё и табалы какие то там жрёт ( СО СЛОВ МАТЕРИ ) и потерялись. В ЖИЗНИ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ, А ВИДЕО ТОГО, КАК ОН ПЛЕТЁТСЯ ПЬЯНЫМ В СТОРОНУ ВОДЫ, ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#6  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 19:19)
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Хуясе дружбан....


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#5  ska69  Питер (Сегодня, 19:09)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Друг называется )))
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 19:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
они вышли из такси и....неожиданно потеряли друг друга. кромешная мгла для безголосых "друзей" оказалась непреодолимой. Что за тупые объяснения даёт "друг" или "подруга"? Какой мрак, при таких подругах и врагов никаких не надо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 18:48)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ключевое слово"друг".
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 18:34)
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Болеет за:
«Ростов»
С такими друзьями и врагов не надо.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 18:22)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да по пьяне что только не бывает, судьбу не обманешь.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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