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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Источник: друг погибшего игрока "Локомотива" потерял его и уехал на такси
Телеканал "360" сообщает, что у погибшего полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина и его друга Ивана произошёл конфликт с таксистом незадолго до пропажи футболиста.
Во время допроса Иван рассказал следователям, что они с Ломакиным отдыхали у него дома, пока не было родителей. После этого они решили поехать домой к игроку "Локомотива" и по дороге поссорились с таксистом. Тот высадил пассажиров в районе Борисовских прудов, где впоследствии было найдено тело Ломакина. Иван рассказал, что после того, как их с Ломакиным высадили, он потерял друга, а позже вернулся в машину и уехал домой. Следователи намерены вызвать на допрос таксиста, который вёз футболиста незадолго до пропажи.
Ранее стало известно, что причиной смерти Ломакина стало переохлаждение.
Во время допроса Иван рассказал следователям, что они с Ломакиным отдыхали у него дома, пока не было родителей. После этого они решили поехать домой к игроку "Локомотива" и по дороге поссорились с таксистом. Тот высадил пассажиров в районе Борисовских прудов, где впоследствии было найдено тело Ломакина. Иван рассказал, что после того, как их с Ломакиным высадили, он потерял друга, а позже вернулся в машину и уехал домой. Следователи намерены вызвать на допрос таксиста, который вёз футболиста незадолго до пропажи.
Ранее стало известно, что причиной смерти Ломакина стало переохлаждение.
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