Валерий Рейнгольд: "Спартак" после ухода Карреры не изменился

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.Откровенно говоря, матч был ничейным, обе команды играли не в быстром темпе, результат справедливый. Ошибок было много с обеих сторон, в кое-каких моментах я разочарован, опять игра Артёма Тимофеева вызвала просто недоумение, ну или я просто в футболе перестал разбираться. А пропущенный спартаковцами гол - детский сад, честно говоря. Георгия Джикия стоит и смотрит как Владимир Ильин расстреливает вратаря, ну что это такое вообще? Безобразие! Мы же говорим о профессиональных футболистах.Со стороны "Спартака" я не увидел огромного желания решить исход противостояния в первой встрече, хотя "Урал" давал играть. Нужно объяснить футболистам "Спартака", что если ты транжиришь моменты - в футболе соперник тебя обычно наказывает. И вообще безалаберность игроков "Спартака" меня удивляет, и происходит это не в первый раз. К каждой игре нужно подходить серьёзно и профессионально... печально. "Урал" выглядел неплохо на фоне безобразно смотревшегося "Спартака". Команда вышла погулять, отсюда и итоговый результат.Команда после ухода Массимо Карреры не изменилась. Например, в обороне ошибки всё те же. Видно, что Кононов ищет варианты, он использует разных игроков и разные сочетания, к нему вопросов нет. Но насколько ему будет доверять руководство "Спартака" - это ещё вопрос, потому что команда не является полигоном для испытаний. Кононов хочет что-то изменить в рисунке игры, сделать команду более-менее проповедующую комбинационный футбол, но пока ничего не получается.Что ещё осталось после ухода Карреры, так это упомянутая выше безалаберность. Но про Кононова сейчас нечего сказать, он только недавно принял команду и нам остаётся наблюдать за её работой под руководством нового тренера. И вообще, Кононов должен пройти с командой полноценный сбор, как раз в январе такая возможность и предоставится. И после зимней паузы тренер сам определится кто ему нужен, а кто нет, и в какой футбол с этими исполнителями играть. Сейчас ему очень сложно, он пробует и изучает, того же Педро Рошу посмотрел, но бразилец ни рыба, ни мясо. Поэтому Кононову нужно время.