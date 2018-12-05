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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" после ухода Карреры не изменился
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.
- Об игре:
Откровенно говоря, матч был ничейным, обе команды играли не в быстром темпе, результат справедливый. Ошибок было много с обеих сторон, в кое-каких моментах я разочарован, опять игра Артёма Тимофеева вызвала просто недоумение, ну или я просто в футболе перестал разбираться. А пропущенный спартаковцами гол - детский сад, честно говоря. Георгия Джикия стоит и смотрит как Владимир Ильин расстреливает вратаря, ну что это такое вообще? Безобразие! Мы же говорим о профессиональных футболистах.
Со стороны "Спартака" я не увидел огромного желания решить исход противостояния в первой встрече, хотя "Урал" давал играть. Нужно объяснить футболистам "Спартака", что если ты транжиришь моменты - в футболе соперник тебя обычно наказывает. И вообще безалаберность игроков "Спартака" меня удивляет, и происходит это не в первый раз. К каждой игре нужно подходить серьёзно и профессионально... печально. "Урал" выглядел неплохо на фоне безобразно смотревшегося "Спартака". Команда вышла погулять, отсюда и итоговый результат.
- За "Спартаком" под руководством Олега Кононова:
Команда после ухода Массимо Карреры не изменилась. Например, в обороне ошибки всё те же. Видно, что Кононов ищет варианты, он использует разных игроков и разные сочетания, к нему вопросов нет. Но насколько ему будет доверять руководство "Спартака" - это ещё вопрос, потому что команда не является полигоном для испытаний. Кононов хочет что-то изменить в рисунке игры, сделать команду более-менее проповедующую комбинационный футбол, но пока ничего не получается.
Что ещё осталось после ухода Карреры, так это упомянутая выше безалаберность. Но про Кононова сейчас нечего сказать, он только недавно принял команду и нам остаётся наблюдать за её работой под руководством нового тренера. И вообще, Кононов должен пройти с командой полноценный сбор, как раз в январе такая возможность и предоставится. И после зимней паузы тренер сам определится кто ему нужен, а кто нет, и в какой футбол с этими исполнителями играть. Сейчас ему очень сложно, он пробует и изучает, того же Педро Рошу посмотрел, но бразилец ни рыба, ни мясо. Поэтому Кононову нужно время.
- Об игре:
Откровенно говоря, матч был ничейным, обе команды играли не в быстром темпе, результат справедливый. Ошибок было много с обеих сторон, в кое-каких моментах я разочарован, опять игра Артёма Тимофеева вызвала просто недоумение, ну или я просто в футболе перестал разбираться. А пропущенный спартаковцами гол - детский сад, честно говоря. Георгия Джикия стоит и смотрит как Владимир Ильин расстреливает вратаря, ну что это такое вообще? Безобразие! Мы же говорим о профессиональных футболистах.
Со стороны "Спартака" я не увидел огромного желания решить исход противостояния в первой встрече, хотя "Урал" давал играть. Нужно объяснить футболистам "Спартака", что если ты транжиришь моменты - в футболе соперник тебя обычно наказывает. И вообще безалаберность игроков "Спартака" меня удивляет, и происходит это не в первый раз. К каждой игре нужно подходить серьёзно и профессионально... печально. "Урал" выглядел неплохо на фоне безобразно смотревшегося "Спартака". Команда вышла погулять, отсюда и итоговый результат.
- За "Спартаком" под руководством Олега Кононова:
Команда после ухода Массимо Карреры не изменилась. Например, в обороне ошибки всё те же. Видно, что Кононов ищет варианты, он использует разных игроков и разные сочетания, к нему вопросов нет. Но насколько ему будет доверять руководство "Спартака" - это ещё вопрос, потому что команда не является полигоном для испытаний. Кононов хочет что-то изменить в рисунке игры, сделать команду более-менее проповедующую комбинационный футбол, но пока ничего не получается.
Что ещё осталось после ухода Карреры, так это упомянутая выше безалаберность. Но про Кононова сейчас нечего сказать, он только недавно принял команду и нам остаётся наблюдать за её работой под руководством нового тренера. И вообще, Кононов должен пройти с командой полноценный сбор, как раз в январе такая возможность и предоставится. И после зимней паузы тренер сам определится кто ему нужен, а кто нет, и в какой футбол с этими исполнителями играть. Сейчас ему очень сложно, он пробует и изучает, того же Педро Рошу посмотрел, но бразилец ни рыба, ни мясо. Поэтому Кононову нужно время.
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