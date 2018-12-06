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Олег Кононов: Фернандо последние полгода играл на уколах, но сейчас случился рецидив

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о состоянии бразильца Фернандо.

"У Фернандо непростая травма - последние полгода он играл на обезболивающих уколах. Но случился рецидив, пошло ухудшение. Доктора принимают решения по нему на свое усмотрение. Но мое мнение, что футболист должен выходить на поле здоровым", – сказал Кононов.

"СЭ"
Теги: Кононов Фернандо Спартак
Сегодня, 09:51
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