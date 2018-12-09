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Григорий Иванов: бюджет "Урала" - 1 млрд рублей в год, 100 млн зарабатываем сами

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что бюджет клуба в год составляет 1 миллиард рублей в год.

– Какой сейчас бюджет у "Урала"?

– Где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное – спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.

– А на чем зарабатываете?

– Как на чем? Как все. На телевизионных трансляциях, на трансферах, на рекламе. Понятно, что до доходов тех же английских клубов от телеправ нам еще очень далеко, но все равно стараемся тоже что-то делать. Так что мы зарабатываем, но в то же время много отдаем, много тратим…

– Максимальная зарплата в "Урале"?

– 2 миллиона.

– 2 миллиона евро в год?

– Да нет, вы чего? 2 миллиона рублей в месяц (около 320 тысяч евро за сезон, – прим.). Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице (смеется). А вообще меня беспокоит еще одна проблема.

– Какая?

– У нас никто не едет за рубеж. Мы создали игрокам тепличные условия. Если Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться? А вы сделайте так, чтобы молодые, талантливые ребята пробовали свои силы в Европе. Не балуйте их контрактами! А то у нас только Головин поехал за рубеж.

Я так считаю: ребята, заиграли в России, заработали что-то, пожалуйста, езжайте в Европу! Всем же будет от этого хорошо. Мы будем только развиваться. Раньше в ходу была поговорка: кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет. Прежние поколения и выпить могли, и сыграть здорово. А сейчас... Они, вроде как, и не пьют толком.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Урал Иванов
Сегодня, 11:22
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#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
900 миллионов из бюджета. Дармоеды.

так мы ж это и разрешаем ;)
молчаливое стадо


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 12:15)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как на чем?На трансферах,трансляциях,рекламе.Вопрос какие такие трансферы проводит Урал финансово выгодные в плане продажи-кого и куда продали дорого,,какие трансляции в нашей стране приносят прибыль вообще нашему футболу и какую рекламу проводят футболисты среднего клуба без имен на такие суммы?Да все знают чем Урал зарабатывает.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 12:07)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
научился жить по средствам..увы
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:42)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
900 миллионов из бюджета. Дармоеды.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  следующий   (Сегодня, 11:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.

– А на чем зарабатываете?

– Как на чем? Как все. На телевизионных трансляциях, на трансферах, на рекламе, стараемся тоже что-то делать. Так что мы зарабатываем,

А личный доход с договорняков?
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
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