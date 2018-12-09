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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Григорий Иванов: бюджет "Урала" - 1 млрд рублей в год, 100 млн зарабатываем сами
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что бюджет клуба в год составляет 1 миллиард рублей в год.
– Какой сейчас бюджет у "Урала"?
– Где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное – спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.
– А на чем зарабатываете?
– Как на чем? Как все. На телевизионных трансляциях, на трансферах, на рекламе. Понятно, что до доходов тех же английских клубов от телеправ нам еще очень далеко, но все равно стараемся тоже что-то делать. Так что мы зарабатываем, но в то же время много отдаем, много тратим…
– Максимальная зарплата в "Урале"?
– 2 миллиона.
– 2 миллиона евро в год?
– Да нет, вы чего? 2 миллиона рублей в месяц (около 320 тысяч евро за сезон, – прим.). Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице (смеется). А вообще меня беспокоит еще одна проблема.
– Какая?
– У нас никто не едет за рубеж. Мы создали игрокам тепличные условия. Если Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться? А вы сделайте так, чтобы молодые, талантливые ребята пробовали свои силы в Европе. Не балуйте их контрактами! А то у нас только Головин поехал за рубеж.
Я так считаю: ребята, заиграли в России, заработали что-то, пожалуйста, езжайте в Европу! Всем же будет от этого хорошо. Мы будем только развиваться. Раньше в ходу была поговорка: кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет. Прежние поколения и выпить могли, и сыграть здорово. А сейчас... Они, вроде как, и не пьют толком.
"Спорт-Экспресс"
– Какой сейчас бюджет у "Урала"?
– Где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное – спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.
– А на чем зарабатываете?
– Как на чем? Как все. На телевизионных трансляциях, на трансферах, на рекламе. Понятно, что до доходов тех же английских клубов от телеправ нам еще очень далеко, но все равно стараемся тоже что-то делать. Так что мы зарабатываем, но в то же время много отдаем, много тратим…
– Максимальная зарплата в "Урале"?
– 2 миллиона.
– 2 миллиона евро в год?
– Да нет, вы чего? 2 миллиона рублей в месяц (около 320 тысяч евро за сезон, – прим.). Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице (смеется). А вообще меня беспокоит еще одна проблема.
– Какая?
– У нас никто не едет за рубеж. Мы создали игрокам тепличные условия. Если Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться? А вы сделайте так, чтобы молодые, талантливые ребята пробовали свои силы в Европе. Не балуйте их контрактами! А то у нас только Головин поехал за рубеж.
Я так считаю: ребята, заиграли в России, заработали что-то, пожалуйста, езжайте в Европу! Всем же будет от этого хорошо. Мы будем только развиваться. Раньше в ходу была поговорка: кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет. Прежние поколения и выпить могли, и сыграть здорово. А сейчас... Они, вроде как, и не пьют толком.
"Спорт-Экспресс"
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