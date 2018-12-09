Заболотный лучше Лунёва как вратарь, Сорокин и Байрамян - официально гении. Оценки игроков "Зенита" и "Рубина"

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«Зенит» уходит на перерыв с 3 поражениями в 4 последних турах, но всё равно остаётся лидером. Однако никакого отрыва команда Семака не добыла: на этот раз ученик проиграл учителю. Петербуржцы оказались неготовы к стандартам обескровленного «Рубина» и начали создавать моменты слишком поздно. Rusfootball.info оценивает действия футболистов.
Лунёв – 2.0. Основной вратарь сборной хандрит даже больше остальной команды и делает всё, чтобы потерять свой статус. Ладно не сыграл на выходе при первом голе, но второй – ремейк комедии из Тулы, а с тем, что не был засчитан третий, Андрею просто повезло.
Анюков – 2.5, Нету – 3.0, Иванович – 3.0. Трудно сказать, кто больше виноват во втором голе «Рубина», но Лунёв с Анюковым могут разделить ответственность поровну. Нету с Ивановичем нормально справлялись со своими обязанностями, серб даже навёл шороху впереди, но оба фолили вблизи своей штрафной, а «Рубину» только это и было нужно.
Кузяев – 3.0, Мак – 2.5. «Зенит» делал ставку на словака, игравшего против 18-летнего Абдуллина, но Роберт всего пару раз обыграл оппонента и то без толку. В основном он разводил руками. Кузяев как всегда был активен, поиграл на обоих флангах, заработал для соперников пару жёлтых, опасно запустил мяч в створ в концовке, но в ней же исполнил 2 ужасные подачи. В общем, действовал с переменным успехом.
Паредес – 3.0, Эрнани – 3.5, Ерохин – 2.5. В принципе, главное достижение аргентинского плеймейкера в этой игре – отлично исполненный пенальти. Одна по-настоящему крутая длинная передача и один опасный удар – маловато. Не обошлось без необязательной жёлтой карточки, хотя в 1-м тайме он любезно пропустил Байрамяна к своим воротам и фолить не стал.
Эрнани много и бестолково двигался в первом тайме, но с переходом на левый фланг во втором заработал пенальти и доминировал над Калининым. Однако многочисленные прострелы прерывались защитниками «Рубина».
«Зенит» командно ужасно расставился на всем известном угловом казанцев 2 в 5, но Ерохин всё равно свою борьбу Сорокину проиграл. Мало чем помог команде в созидании и был заменён по травме.
Шатов – 2.5, Дриусси – 2.5. Лучший игрок ноября в РПЛ без Дзюбы запомнился лишь неудачными ударами из неудобных позиций (а когда было удобно, не попал по мячу после прострела Эрнани), а Шатов – жёлтой карточкой и просаживанием всего и вся в концовке. То затянул с ударом, то принял мяч рукой, то не принял вовсе, то навесил за ворота, никакого качества.
Заболотный – 2.0, Маркизио – 3.0. Ставка Семака на лёгкую кавалерию не сыграла, но выход Заболотного дивидендов не принёс. Да, Антон своей борьбой помог заработать пенальти, однако на поле его видно не было, а всем запомнится всё равно суперсэйв форварда после удара Кузяева – Бабурин должен проставиться. Маркизио отлично вышел и сразу выдал 4 крутейших паса, но затем сник и отметился только жёлтой карточкой.
Бабурин – 3.5. Воспитанник «Зенита» почти не участвовал в игре и запомнился суетливыми выходами, но после своего же «косяка» исправил его классным сэйвом. Однако основную работу за него делали партнёры.
Уремович – 4.0, Навас – 4.0, Сорокин – 5+. Филипп дважды эффектно спас команду в последний момент, выиграл борьбу перед третьим незасчитанным голом. Однако и перед пенальти в ворота «Рубина» неудачно скинул мяч тоже он. Но в целом хорват провёл сильный матч, как и опытнейший колосс Навас.
Ну а Сорокина вы видели сами: человек, по сути, оформил хет-трик, будучи центральным защитникам. По незасчитанному голу ещё есть вопросы, считать ли мяч зафиксированным Лунёвым. В любом случае Егор гениален: за 15 секунд на поле обломать «Спартак», спровоцировать гол в ворота «Динамо», оформить победный дубль в Петербурге… Есть вопросы по поводу вызовов мужчины в сборную?
Абдуллин – 2.5, Калинин – 4.0. Абдуллина жалко. Он провёл очень хороший матч и заставил Мака разводить руками и уйти с поля, а потом случился этот глупый пенальти. Заменивший Абдуллина справа Калинин оказался вообще неспособен противостоять Эрнани, но сильная игра в первом тайме и две голевые передачи перевешивают, хотя такая игра в защите никуда не годилась.
Камболов – 3.5, Гранат – 3.5, Могилевец – 3.0. Камболов с Гранатом по факту опускались в центр защиты и совершили кучу выносов из своей штрафной, смотрелись непреодолимой преградой. Павел таковым выглядеть не может априори. Если первый тайм он отыграл неплохо, то во втором просел, фолил вблизи своей штрафной, да ещё и дал захватом Анюкова повод для пенальти. Но второй 11-метровый был бы скандалом и Матюнин пропустил этот эпизод.
Байрамян – 4.5, Сагитов 3.5. В первом круге Семак даже специально предпринимал перестроения под дриблёра Байрамяна, который ещё не играл второго нападающего. Дриблинг в исполнении Хорена сегодня был великолепен (как и, неожиданно, борьба), он обеспечивал переход в атаку и зарабатывал такие нужные «Рубину» стандарты. Однако два голевых на счету как раз Сагитова. Больше 18-летний нападающий ничем не отметился, но разве это не круто для дебюта?
Степанов – 3.0, Бухаров – б/о. Сразу после выхода на поле испортил искусственный офсайд, что едва не привело к выходу Заболотного 1 на 1, в дальнейшем Степанов освоился, но тут и соперники своими странными действиями помогали. Бухаров не помешал на стандартах у своих ворот.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Зенит», ФК «Рубин»
«Зенит»
Лунёв – 2.0. Основной вратарь сборной хандрит даже больше остальной команды и делает всё, чтобы потерять свой статус. Ладно не сыграл на выходе при первом голе, но второй – ремейк комедии из Тулы, а с тем, что не был засчитан третий, Андрею просто повезло.
Анюков – 2.5, Нету – 3.0, Иванович – 3.0. Трудно сказать, кто больше виноват во втором голе «Рубина», но Лунёв с Анюковым могут разделить ответственность поровну. Нету с Ивановичем нормально справлялись со своими обязанностями, серб даже навёл шороху впереди, но оба фолили вблизи своей штрафной, а «Рубину» только это и было нужно.
Кузяев – 3.0, Мак – 2.5. «Зенит» делал ставку на словака, игравшего против 18-летнего Абдуллина, но Роберт всего пару раз обыграл оппонента и то без толку. В основном он разводил руками. Кузяев как всегда был активен, поиграл на обоих флангах, заработал для соперников пару жёлтых, опасно запустил мяч в створ в концовке, но в ней же исполнил 2 ужасные подачи. В общем, действовал с переменным успехом.
Паредес – 3.0, Эрнани – 3.5, Ерохин – 2.5. В принципе, главное достижение аргентинского плеймейкера в этой игре – отлично исполненный пенальти. Одна по-настоящему крутая длинная передача и один опасный удар – маловато. Не обошлось без необязательной жёлтой карточки, хотя в 1-м тайме он любезно пропустил Байрамяна к своим воротам и фолить не стал.
Эрнани много и бестолково двигался в первом тайме, но с переходом на левый фланг во втором заработал пенальти и доминировал над Калининым. Однако многочисленные прострелы прерывались защитниками «Рубина».
«Зенит» командно ужасно расставился на всем известном угловом казанцев 2 в 5, но Ерохин всё равно свою борьбу Сорокину проиграл. Мало чем помог команде в созидании и был заменён по травме.
Шатов – 2.5, Дриусси – 2.5. Лучший игрок ноября в РПЛ без Дзюбы запомнился лишь неудачными ударами из неудобных позиций (а когда было удобно, не попал по мячу после прострела Эрнани), а Шатов – жёлтой карточкой и просаживанием всего и вся в концовке. То затянул с ударом, то принял мяч рукой, то не принял вовсе, то навесил за ворота, никакого качества.
Заболотный – 2.0, Маркизио – 3.0. Ставка Семака на лёгкую кавалерию не сыграла, но выход Заболотного дивидендов не принёс. Да, Антон своей борьбой помог заработать пенальти, однако на поле его видно не было, а всем запомнится всё равно суперсэйв форварда после удара Кузяева – Бабурин должен проставиться. Маркизио отлично вышел и сразу выдал 4 крутейших паса, но затем сник и отметился только жёлтой карточкой.
«Рубин»
Бабурин – 3.5. Воспитанник «Зенита» почти не участвовал в игре и запомнился суетливыми выходами, но после своего же «косяка» исправил его классным сэйвом. Однако основную работу за него делали партнёры.
Уремович – 4.0, Навас – 4.0, Сорокин – 5+. Филипп дважды эффектно спас команду в последний момент, выиграл борьбу перед третьим незасчитанным голом. Однако и перед пенальти в ворота «Рубина» неудачно скинул мяч тоже он. Но в целом хорват провёл сильный матч, как и опытнейший колосс Навас.
Ну а Сорокина вы видели сами: человек, по сути, оформил хет-трик, будучи центральным защитникам. По незасчитанному голу ещё есть вопросы, считать ли мяч зафиксированным Лунёвым. В любом случае Егор гениален: за 15 секунд на поле обломать «Спартак», спровоцировать гол в ворота «Динамо», оформить победный дубль в Петербурге… Есть вопросы по поводу вызовов мужчины в сборную?
Абдуллин – 2.5, Калинин – 4.0. Абдуллина жалко. Он провёл очень хороший матч и заставил Мака разводить руками и уйти с поля, а потом случился этот глупый пенальти. Заменивший Абдуллина справа Калинин оказался вообще неспособен противостоять Эрнани, но сильная игра в первом тайме и две голевые передачи перевешивают, хотя такая игра в защите никуда не годилась.
Камболов – 3.5, Гранат – 3.5, Могилевец – 3.0. Камболов с Гранатом по факту опускались в центр защиты и совершили кучу выносов из своей штрафной, смотрелись непреодолимой преградой. Павел таковым выглядеть не может априори. Если первый тайм он отыграл неплохо, то во втором просел, фолил вблизи своей штрафной, да ещё и дал захватом Анюкова повод для пенальти. Но второй 11-метровый был бы скандалом и Матюнин пропустил этот эпизод.
Байрамян – 4.5, Сагитов 3.5. В первом круге Семак даже специально предпринимал перестроения под дриблёра Байрамяна, который ещё не играл второго нападающего. Дриблинг в исполнении Хорена сегодня был великолепен (как и, неожиданно, борьба), он обеспечивал переход в атаку и зарабатывал такие нужные «Рубину» стандарты. Однако два голевых на счету как раз Сагитова. Больше 18-летний нападающий ничем не отметился, но разве это не круто для дебюта?
Степанов – 3.0, Бухаров – б/о. Сразу после выхода на поле испортил искусственный офсайд, что едва не привело к выходу Заболотного 1 на 1, в дальнейшем Степанов освоился, но тут и соперники своими странными действиями помогали. Бухаров не помешал на стандартах у своих ворот.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Зенит», ФК «Рубин»
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