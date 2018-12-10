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Кержакову и его супруге назначена судебная экспертиза с наркологом

Экс-футболисту "Зенита" Александру Кержакову и его супруге Милане Кержаковой в рамках бракоразводного процесса назначена комплексная судебная экспертиза с участием врача-нарколога, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

"Приняв соответствующее решение, Петроградский районный суд приостановил производство по делу до окончания экспертиз. Эксперты должны будут ответить на семь вопросов. В том числе, страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку, какова мотивация требований каждого о проживании ребенка с каждым из них", — добавили в ОПС.

Кержаковы не были на заседании, но их адвокаты сделали официальные заявления. Защитник Кержаковой заявил, что его доверительница опубликовала пост под давлением со стороны мужа в Instagram о том, что она употребляла наркотики. Также адвокат уточнил, что со слов Миланы, это не она, а Кержаков употреблял наркотики, в частности, кокаин и синтетические вещества.

Ранее Петроградский районный суд обязал оставить их сына с матерью, но Кержаков обжаловал это решение и до сих пор не исполнил его.

Кержаков и Милана Кержакова — дочь бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова — поженились в 2015 году, в 2017 году у них родился ребенок. Но в конце июля Кержакова обвинила супруга в том, что он не позволяет ей видеться с малолетним сыном, и уже в сентябре направила в суд исковое заявление.
Теги: Кержаков
Вчера, 22:44
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#2  дзерве  е бу слонов (Вчера, 23:46)
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online
Болеет за:
«Ростов»
а если чуваки страдают наркоманией,они не имеют праву развестись?


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Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
#1  Климак  32 (Вчера, 22:56)
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Щас по одному волосу можно определить кто и что хавал с детства, так что супруги брейтесь нагало!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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