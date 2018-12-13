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Просто очень хотелось в отпуск. Оценки "Спартака" за последний матч в еврокубках

"Красно-белые" без особых шансов проиграли "Вильярреалу" на выезде и лишились возможности сыграть в Лиге Европы весной. О том, кто из представителей Народной команды больше хотел в отпуск и меньше - играть в футбол.

Просто очень хотелось в отпуск. Оценки "Спартака" за последний матч в еврокубках

Фото: Чемпионат

Александр Максименко - 2.5

В голах особой вины голкипера нет. Но, как это часто бывает в подобных играх, в другие моменты Александр себя не особенно показал. Да, забирал рабочие мячи и не допускал грубых ошибок на ровном месте: для этого и существуют средние оценки.

Николай Рассказов - 1.5

Виноват во втором пропущенном мяче, когда вместе c Ломовицким зачем-то выдернулся из своей зоны. Понятно, зачем туда отправился Александр, но вот правому защитнику явно не стоило сваливаться в центр и оголять пространство. Несколько раз ошибался в защите или просто действовал неловко. Впереди был бесполезен.

Георгий Джикия - 2, Илья Кутепов - 2

"Вильярреал" очень легко создавал моменты и смело действовал внутри штрафной площади "Спартака". Оба гола пришли после ошибок на фланге, но ничего хорошего центральные защитники "красно-белых" получить просто не могут. Лучшей иллюстрацией того, что происходило в обороне у "Спартака", является атака, в которой "жёлтая субмарина" имела возможность три раза подряд пробить по воротам. Спасла в итоге перекладина - а оба центральных защитника в это время панически метались по вратарской.

Лоренсо Мельгарехо - 1

Виновник первого пропущенного гола, автор массы непонятных идей и решений и один из главных антигероев матча. Через его фланг шло больше всего атак, а впереди Мельгарехо лишь исправно губил моменты. Сравниться с Лоренсо может разве что Ханни. Уже скучаете по Комбарову?



Ивелин Попов - 2.5

Иногда делал неплохие стандарты, оформил лишь слегка неудачную передачу на Зе Луиша, чудом не забившего гол ещё в первом тайме. Главная претензия - оборонительные действия. Впрочем, от Попова мы ждём немного другого - но и в том случае, если мы будет обращать внимание лишь на созидание, можно сказать мало хорошего.

Денис Глушаков - 2

Главный объект ненависти некоторых болельщиков московского клуба провёл не особо примечательный матч. Было видно, что злился и хотел; имел возможности для ударов с дальней дистанции, но промахивался. В плане действий на своей половине поля - очень плохо. Особенно это касается того, как Глушаков пытался накрывать второй темп атак "Вильярреала".



Фото: Чемпионат

Софьян Ханни - 1

Абсолютно бездарная игра в исполнении игрока, которого ещё недавно, после дерби с "Локомотивом", наперебой хвалила пресса. Такое ощущение, что алжирец чем-то недоволен: ну не может человек сделать две голевые в одной игре, а через несколько недель мазать при попытке сделать передачу на два метра. Не забил после классного врывания Зе Луиша, хотя находился вплотную к воротам.

Александр Ломовицкий - 2

Не совсем понятно, почему Кононов решил заменить первым именно Ломовицкого. Игра у молодого футболиста складывалась не очень хорошо, но вряд ли можно сказать, что он был худшим на поле. Более того, пару раз Александру удавалось неплохо обострять: по сегодняшним меркам, если говорить об игроках "Спартака", это дорогого стоит.

Луис Адриано - 2

Не привлекал к себе столько внимания, сколько Зе Луиш. Даже больше - основную часть матча был не особенно заметен. Для форварда это, естественно, неприемлемо.

Зе Луиш - 2.5

Не реализовал несколько моментов - удар головой после подачи Ломовицкого и добивание почти в пустые ворота после ошибки защитников, после которого мяч попал в штангу. Казалось, Зе Луиш заслуживает ещё более низкой оценки, но форвард был активен и создал для Ханни главный момент этой игры. Так что здесь совершенно точно без полного провала.

Александр Ташаев - 1.5

Не вошёл в игру. Пару раз оказывался с мячом перед лицевой, но предпочитал бить в защитников.

Педро Роша - без оценки.

Пользы от Роши по-прежнему нет.

Джано - без оценки.

Спасибо, что живой. Имел возможность получить травму, но на этот раз пронесло.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Заглавное фото: "Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Вильярреал Ханни Мельгарехо
Вчера, 23:34
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#4  ewgen  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:15)
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Болеет за:
«Зенит»
В лиге европы кто-нибудь из наших клубов занимал последнее место? Или это очередной рекорд сраптака?


Загуглил. Это новый рекорд сраптака - последнее место в Лиге Европы smile
Регистрация: 14.06.2017 [жалоба]
#3  karfagen  Dresden (Сегодня, 00:55)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
на самом деле Джано в первом же матче вышел и сделал голевую
пусть и против анжи, это говорит о том, что в футбол играть он умеет.
жаль только футболистом он так и не станет, потому что футболист равнозначен понятию спортсмен.
а спортсмен в состоянии следить за своим телосложением.
помню Ортега приехал в Европу и его все запинали, но он ничего, не сломался, а банально раскачал руки и плечи.
вот это профессиональный подход.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Вчера, 23:41)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Что то Попову до*** начислили. Больше половинки единицы не заработал.
Ставь ему 0,5

но на этот раз Джано пронесло.

Пронесло Спартак. В раздевалке... до сих пор не слезают с камня.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  TaZ  Воронеж (Вчера, 23:37)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Про ДЖАНО классный пост
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
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