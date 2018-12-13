Просто очень хотелось в отпуск. Оценки "Спартака" за последний матч в еврокубках





Фото: Чемпионат





Фото: Чемпионат

"Красно-белые" без особых шансов проиграли "Вильярреалу" на выезде и лишились возможности сыграть в Лиге Европы весной. О том, кто из представителей Народной команды больше хотел в отпуск и меньше - играть в футбол.В голах особой вины голкипера нет. Но, как это часто бывает в подобных играх, в другие моменты Александр себя не особенно показал. Да, забирал рабочие мячи и не допускал грубых ошибок на ровном месте: для этого и существуют средние оценки.Виноват во втором пропущенном мяче, когда вместе c Ломовицким зачем-то выдернулся из своей зоны. Понятно, зачем туда отправился Александр, но вот правому защитнику явно не стоило сваливаться в центр и оголять пространство. Несколько раз ошибался в защите или просто действовал неловко. Впереди был бесполезен."Вильярреал" очень легко создавал моменты и смело действовал внутри штрафной площади "Спартака". Оба гола пришли после ошибок на фланге, но ничего хорошего центральные защитники "красно-белых" получить просто не могут. Лучшей иллюстрацией того, что происходило в обороне у "Спартака", является атака, в которой "жёлтая субмарина" имела возможность три раза подряд пробить по воротам. Спасла в итоге перекладина - а оба центральных защитника в это время панически метались по вратарской.Виновник первого пропущенного гола, автор массы непонятных идей и решений и один из главных антигероев матча. Через его фланг шло больше всего атак, а впереди Мельгарехо лишь исправно губил моменты. Сравниться с Лоренсо может разве что Ханни. Уже скучаете по Комбарову?Иногда делал неплохие стандарты, оформил лишь слегка неудачную передачу на Зе Луиша, чудом не забившего гол ещё в первом тайме. Главная претензия - оборонительные действия. Впрочем, от Попова мы ждём немного другого - но и в том случае, если мы будет обращать внимание лишь на созидание, можно сказать мало хорошего.Главный объект ненависти некоторых болельщиков московского клуба провёл не особо примечательный матч. Было видно, что злился и хотел; имел возможности для ударов с дальней дистанции, но промахивался. В плане действий на своей половине поля - очень плохо. Особенно это касается того, как Глушаков пытался накрывать второй темп атак "Вильярреала".Абсолютно бездарная игра в исполнении игрока, которого ещё недавно, после дерби с "Локомотивом", наперебой хвалила пресса. Такое ощущение, что алжирец чем-то недоволен: ну не может человек сделать две голевые в одной игре, а через несколько недель мазать при попытке сделать передачу на два метра. Не забил после классного врывания Зе Луиша, хотя находился вплотную к воротам.Не совсем понятно, почему Кононов решил заменить первым именно Ломовицкого. Игра у молодого футболиста складывалась не очень хорошо, но вряд ли можно сказать, что он был худшим на поле. Более того, пару раз Александру удавалось неплохо обострять: по сегодняшним меркам, если говорить об игроках "Спартака", это дорогого стоит.Не привлекал к себе столько внимания, сколько Зе Луиш. Даже больше - основную часть матча был не особенно заметен. Для форварда это, естественно, неприемлемо.Не реализовал несколько моментов - удар головой после подачи Ломовицкого и добивание почти в пустые ворота после ошибки защитников, после которого мяч попал в штангу. Казалось, Зе Луиш заслуживает ещё более низкой оценки, но форвард был активен и создал для Ханни главный момент этой игры. Так что здесь совершенно точно без полного провала.Не вошёл в игру. Пару раз оказывался с мячом перед лицевой, но предпочитал бить в защитников.Пользы от Роши по-прежнему нет.Спасибо, что живой. Имел возможность получить травму, но на этот раз пронесло.