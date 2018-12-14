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Источник: Андрей Аршавин вернется в "Зенит" и может стать советником Фурсенко

Бывший форвард сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин вернется в петербургский клуб.

Завершивший карьеру Аршавин займет административную должность, сообщает Федеральное агенство новостей.

Он может стать советником президента клуба Сергея Фурсенко или сместить Вячеслава Малафеева с поста заместителя спортивного директора.
Теги: Зенит Фурсенко Аршавин
Сегодня, 15:15
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#2  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 16:32)
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Болеет за:
«Спартак»
было бы хорошо ) подумал про Федуна и наш менеджмент - стало по хую
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 15:28)
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Болеет за:
«Спартак»
А этому дебилоиду фурсенке советник нужен как воздух, только вот что ему может посоветовать Аршава, представляется с трудом.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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