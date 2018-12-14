Компания "Ростов Спорт Менеджмент" приобрела 43% акций ФК "Ростов"

ФК "Ростов" завершил торги по продаже акций.Их выиграла компания "Ростов Спорт Менеджмент", которая приобрела 43,2% акций клуба. Сумма сделки не разглашается.Как сообщает РБК, эта компания была зарегистрирована в 2018 году, ее владельцем является Вадим Рыбаков. Он же возглавляет компанию "Южный капитал", которая принадлежит президенту "Ростова" Арташесу Арутюнянцу.