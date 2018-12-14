РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей

РФС обязал "Ростов" выплатить 105 000 евро бывшему защитнику Евгению Макееву за досрочное расторжение контракта, сообщает телеграм-канал "Мутко против".Ростовчане пока не выплатили положенную сумму, к клубу могут применить санкции.Оклад Макеева в "Ростове", как сообщается, составлял 15 000 рублей.