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РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей

РФС обязал "Ростов" выплатить 105 000 евро бывшему защитнику Евгению Макееву за досрочное расторжение контракта, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Ростовчане пока не выплатили положенную сумму, к клубу могут применить санкции.

Оклад Макеева в "Ростове", как сообщается, составлял 15 000 рублей.
Теги: Макеев Ростов
Сегодня, 18:48
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#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 19:12)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
оклад 15 тысяч рублей? Это кого они наёбывают?

Там просто премиальные за то что проснулся, пришел на тренировку - один шаг по полю кило баксов и т.д. laughing
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 19:04)
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online
Болеет за:
«Терек»
Глушакову не стоит мечтать попасть в великий Ахмат, у нас барахло дрезинское не подбирают. В Миллерово пусть за Ростов идёт пахать за 15к на место Макеева, ему же выгоднее, в 2 раза меньше алиментов получится, чем с 30к))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:59)
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Болеет за:
«Спартак»
оклад 15 тысяч рублей? Это кого они наёбывают?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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