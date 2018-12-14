Суд в январе рассмотрит заявление футбольного агента о банкротстве "Ростова"

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 21 января 2019 года рассмотрение обоснованности заявления футбольного агента Сергея Базанова о признании банкротом "Ростова", говорится в материалах суда.Это уже второе заявление агента о банкротстве клуба. Областной арбитраж 24 сентября возвратил Базанову заявление о банкротстве ФК. Такое определение было принято в связи с тем, что агент не устранил в установленный судом срок обстоятельства, послужившие причиной оставления заявления без движения.Арбитраж в декабре 2016 года удовлетворил заявление Базанова к ФК о взыскании более 123 тысяч долларов долга.Он просил взыскать задолженность по уплате агентского вознаграждения по договору от 14 июня 2012 года в размере 100 тысяч долларов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 2 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года в размере 23,7 тысячи долларов.