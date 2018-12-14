Суд в январе рассмотрит заявление футбольного агента о банкротстве "Ростова"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:03
Гаджи Гаджиев: если команда играет строго, дисциплинировано, – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол
Гаджи Гаджиев: если команда играет строго, дисциплинировано, – тут же начинаются разговоры о том, что это оборонительный футбол
21:05
Адвокат Кокорина: cогласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить (23)
Адвокат Кокорина: cогласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить (23)
20:02
Андрей Аршавин вернется в "Зенит" (20)
Андрей Аршавин вернется в "Зенит" (20)
18:48
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (9)
РФС обязал "Ростов" выплатить Макееву 105 000 евро за разрыв контракта. У игрока был оклад 15 000 рублей (9)
17:29
Анзор Кавазашвили: Глушаков дал повод. Не надо было ходить и жаловаться на главного тренера (3)
Анзор Кавазашвили: Глушаков дал повод. Не надо было ходить и жаловаться на главного тренера (3)
17:17
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
ЦСКА ушел в отпуск до 10 января (3)
16:47
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (7)
Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото (7)
13:39
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
"Футболисты разъехались, теперь с дочей беседуем" - Валерий Карпин отдыхает с семьей (видео) (3)
11:50
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (6)
Суд в январе рассмотрит заявление футбольного агента о банкротстве "Ростова"
Арбитражный суд Ростовской области назначил на 21 января 2019 года рассмотрение обоснованности заявления футбольного агента Сергея Базанова о признании банкротом "Ростова", говорится в материалах суда.
Это уже второе заявление агента о банкротстве клуба. Областной арбитраж 24 сентября возвратил Базанову заявление о банкротстве ФК. Такое определение было принято в связи с тем, что агент не устранил в установленный судом срок обстоятельства, послужившие причиной оставления заявления без движения.
Арбитраж в декабре 2016 года удовлетворил заявление Базанова к ФК о взыскании более 123 тысяч долларов долга.
Он просил взыскать задолженность по уплате агентского вознаграждения по договору от 14 июня 2012 года в размере 100 тысяч долларов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 2 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года в размере 23,7 тысячи долларов.
РАПСИ
Это уже второе заявление агента о банкротстве клуба. Областной арбитраж 24 сентября возвратил Базанову заявление о банкротстве ФК. Такое определение было принято в связи с тем, что агент не устранил в установленный судом срок обстоятельства, послужившие причиной оставления заявления без движения.
Арбитраж в декабре 2016 года удовлетворил заявление Базанова к ФК о взыскании более 123 тысяч долларов долга.
Он просил взыскать задолженность по уплате агентского вознаграждения по договору от 14 июня 2012 года в размере 100 тысяч долларов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 2 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года в размере 23,7 тысячи долларов.
РАПСИ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.