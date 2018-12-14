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В "Реале" назвали положительные стороны разгрома от ЦСКА

Главный тренер мадридского "Реала" назвал плюсы разгромного поражения от московского ЦСКА (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По его словам, после встречи были сделаны полезные выводы.

"Постараемся завершить год победой на клубном чемпионате мира. Матч с ЦСКА был полезен, чтобы проанализировать некоторые вещи. Пусть его итоги останутся внутри команды. В этом матче мы дали отдохнуть некоторым ключевым игрокам, а наши запасные получили игровое время. Но мы все равно хотели выиграть", - цитирует Солари AS.

По ходу турнира ЦСКА дважды обыграл мадридцев (1:0 в Москве, 3:0 в Мадриде), но не вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

"Газета.ру"
Теги: Реал ЦСКА
Сегодня, 20:37
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