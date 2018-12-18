Леонид Слуцкий: все материалы по сборной России отдал Черчесову

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:08
Руслан Пименов: в конфликт Семина с игроками не верю - надо умудриться, чтобы испортить отношения с Юрием Павловичем
Руслан Пименов: в конфликт Семина с игроками не верю - надо умудриться, чтобы испортить отношения с Юрием Павловичем
18:49
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии: у Кокорина и Мамаева все есть, в отличие от других заключенных (3)
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии: у Кокорина и Мамаева все есть, в отличие от других заключенных (3)
18:07
Сергей Родионов покинул пост генерального директора и назначен спортивным директором "Спартака" (10)
Сергей Родионов покинул пост генерального директора и назначен спортивным директором "Спартака" (10)
17:36
Абель Эрнандес останется в ЦСКА (5)
Абель Эрнандес останется в ЦСКА (5)
17:05
Денис Глушаков на допросе не говорил, что "Спартак" всегда готовится к матчам "в бане и с бабами" (15)
Денис Глушаков на допросе не говорил, что "Спартак" всегда готовится к матчам "в бане и с бабами" (15)
15:29
Суд признал "Кубань" банкротом (1)
Суд признал "Кубань" банкротом (1)
14:47
Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал (21)
Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал (21)
14:22
Юрий Газзаев покинул владикавказский "Спартак". Главный кандидат на замену - Спартак Гогниев (1)
Юрий Газзаев покинул владикавказский "Спартак". Главный кандидат на замену - Спартак Гогниев (1)
14:20
Хавьер Рибалта: преимущество "Зенита" в том, что первую игру с "Фенербахче" мы проведем на выезде (2)
Хавьер Рибалта: преимущество "Зенита" в том, что первую игру с "Фенербахче" мы проведем на выезде (2)
11:50
Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной (23)
Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной (23)
11:31
Спортдиректор "Фенербахче": российские клубы тяжело играют в феврале, но с "Зенитом" будет сложно
Спортдиректор "Фенербахче": российские клубы тяжело играют в феврале, но с "Зенитом" будет сложно
11:19
Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве? (8)
Роман Асхабадзе - о переходе Айртона: рискованный трансфер, может стоило подумать о Скопинцеве? (8)
Леонид Слуцкий: все материалы по сборной России отдал Черчесову
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий обсудил выступление российской сборной на чемпионате мира-2018, где она дошла до четвертьфинала.
– Черчесов рассказывал, что вы поделились с ним всеми своими методическими материалами, многое рассказали за совместным обедом. Что, по-вашему, ему пригодилось?
– Не знаю. Да, все материалы, которые были по сборной, все системы анализа, все тестирования, вообще все, что было, я отдал. Параллельно главный тренер сборной спрашивал, что его интересует по конкретным игрокам. Тоже рассказал все, что знал. Пригодилось ли это ему и в каком объеме – ответить может только Черчесов. На мой взгляд, это нормальная ситуация.
Кстати, всю ту же информацию я представил и на техкоме РФС. Это был первый техком за бог знает сколько лет, когда главный тренер сборной отчитывался с предоставлением абсолютно всех материалов по каждому тренировочному дню, всех выводов, всего анализа. И проводить такие техкомы – профессионально и правильно.
– Наверняка и тот же Паулино Гранеро, работавший как на Евро-2016, так и на ЧМ-2018, извлек массу опыта. Если учесть, как команда была физически готова к чемпионату мира.
– Безусловно. Здесь все равно надо говорить, прежде всего, про главного тренера. Потому что он, во-первых, набирает помощников, а во-вторых, позволяет или не позволяет им что-то делать. Ну и обо всем тренерском штабе, конечно.
"Спорт-Экспресс"
– Черчесов рассказывал, что вы поделились с ним всеми своими методическими материалами, многое рассказали за совместным обедом. Что, по-вашему, ему пригодилось?
– Не знаю. Да, все материалы, которые были по сборной, все системы анализа, все тестирования, вообще все, что было, я отдал. Параллельно главный тренер сборной спрашивал, что его интересует по конкретным игрокам. Тоже рассказал все, что знал. Пригодилось ли это ему и в каком объеме – ответить может только Черчесов. На мой взгляд, это нормальная ситуация.
Кстати, всю ту же информацию я представил и на техкоме РФС. Это был первый техком за бог знает сколько лет, когда главный тренер сборной отчитывался с предоставлением абсолютно всех материалов по каждому тренировочному дню, всех выводов, всего анализа. И проводить такие техкомы – профессионально и правильно.
– Наверняка и тот же Паулино Гранеро, работавший как на Евро-2016, так и на ЧМ-2018, извлек массу опыта. Если учесть, как команда была физически готова к чемпионату мира.
– Безусловно. Здесь все равно надо говорить, прежде всего, про главного тренера. Потому что он, во-первых, набирает помощников, а во-вторых, позволяет или не позволяет им что-то делать. Ну и обо всем тренерском штабе, конечно.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.