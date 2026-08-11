Счет в матче открыл левый защитник "Динамо" Александр Масалов. За "десятку" забитым мячом отличился правый полузащитник Ренат Гайнуллин. Гол форварда Данилы Ежкова в добавленное ко второму тайму время принес петербургскому клубу победу.
В следующем раунде Кубка России "Динамо" встретится с победителем пары "Динамо-Вологда" - "Тверь".
"Динамо" СПб вырвало победу у ФК "10" и прошло в следующий раунд Кубка России
Медийный футбольный клуб "10" вылетел из Кубка России, уступив петербургскому "Динамо" со счетом 1:2.
Фото: ФК "Динамо" СПб