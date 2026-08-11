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Ташуев считает, что Батраков не играет на уровне футболиста "ПСЖ"

Главный тренер "Енисея" высказался о слухах про интерес "ПСЖ" к Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист считает, что футболисту необходимо продолжать показывать хорошую игру за "Локомотив", чтобы попасть в европейский клуб.

"Будем честны, на сегодняшний день Батраков не играет на уровне футболиста "ПСЖ". Наверное, он и сам это понимает.
Сорвавшийся переход? Даже если что-то такое было, на профессионального игрока это не должно никак влиять. Выходи дальше за "Локомотив", забивай мячи, отдавай голевые передачи - и всё будет", - сказал Ташуев "Советскому спорту".

Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" хавбек провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу.

Весной в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" хочет купить российского игрока. Позже французские источники сообщали, что клуб больше не заинтересован в футболисте.

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