Ташуев считает, что Батраков не играет на уровне футболиста "ПСЖ"

Главный тренер "Енисея" высказался о слухах про интерес "ПСЖ" к Алексею Батракову.

Фото: ФК "Локомотив"

"Будем честны, на сегодняшний день Батраков не играет на уровне футболиста "ПСЖ". Наверное, он и сам это понимает.