Ташуев считает, что Батраков не играет на уровне футболиста "ПСЖ"

"Будем честны, на сегодняшний день Батраков не играет на уровне футболиста "ПСЖ". Наверное, он и сам это понимает.Сорвавшийся переход? Даже если что-то такое было, на профессионального игрока это не должно никак влиять. Выходи дальше за "Локомотив", забивай мячи, отдавай голевые передачи - и всё будет", - сказал Ташуев "Советскому спорту".
Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" хавбек провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу.
Весной в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" хочет купить российского игрока. Позже французские источники сообщали, что клуб больше не заинтересован в футболисте.