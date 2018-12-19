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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Виктория Лопырева поблагодарила Мутко за проделанную работу
Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева поблагодарила бывшего главу РФС Виталия Мутко за проделанную работу на посту.
"После заседания исполкома РФС стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента организации. Хотела бы поблагодарить Виталия Леонтьевича за все то, что он сделал для нашего футбола и то, что ЧМ-2018 прошел в России, и не просто прошел, а стал лучшим в истории!", – написала Лопырева в Твиттере.
"После заседания исполкома РФС стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента организации. Хотела бы поблагодарить Виталия Леонтьевича за все то, что он сделал для нашего футбола и то, что ЧМ-2018 прошел в России, и не просто прошел, а стал лучшим в истории!", – написала Лопырева в Твиттере.
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