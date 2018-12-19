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Виктория Лопырева поблагодарила Мутко за проделанную работу

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева поблагодарила бывшего главу РФС Виталия Мутко за проделанную работу на посту.

"После заседания исполкома РФС стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента организации. Хотела бы поблагодарить Виталия Леонтьевича за все то, что он сделал для нашего футбола и то, что ЧМ-2018 прошел в России, и не просто прошел, а стал лучшим в истории!", – написала Лопырева в Твиттере.
Теги: Лопырева Мутко
Сегодня, 18:13
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#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:43)
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А хто ето, Лопырёва?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уважаемый человек, все отмечают, даже уважаемые люди шоу бизнеса.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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