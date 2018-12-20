Олег Кузьмин: Моуринью в "Рубине"? Думаю, что он не потянет

Экс-защитник сборной России, а ныне тренер "Рубина" Олег Кузьмин поделился мнением об экзамене в ВШТ.- Результат пока не объявили, но, надеюсь, все успешно, – заявил Кузьмин перед оглашением результатов. – Конечно, ощущаю, что сдал.– Загадывать – дело неблагодарное. Еще Карадениз сдает, так что конкуренция большая. Потом будем ждать вариантов.– Через переводчика. Кое-что понимает, но стесняется сказать.– Возможно (улыбается).– Безусловно, когда поступил на курсы, в последние полтора год вел конспекты, учился.– Как Сарри тренирует "Челси", Моуринью и Гвардиола – многие.– Почему нет? Все возможно.– "Рубин" потянул бы португалец?– В данный момент – вряд ли (улыбается).