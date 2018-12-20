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Олег Кузьмин: Моуринью в "Рубине"? Думаю, что он не потянет

Экс-защитник сборной России, а ныне тренер "Рубина" Олег Кузьмин поделился мнением об экзамене в ВШТ.

- Результат пока не объявили, но, надеюсь, все успешно, – заявил Кузьмин перед оглашением результатов. – Конечно, ощущаю, что сдал.

– Когда возглавите "Рубин"?

– Загадывать – дело неблагодарное. Еще Карадениз сдает, так что конкуренция большая. Потом будем ждать вариантов.

– Гекдениз – на турецком защищался?

– Через переводчика. Кое-что понимает, но стесняется сказать.

– Бердыев в курсе вашей сдачи?

– Возможно (улыбается).

– Записывали за ним?

– Безусловно, когда поступил на курсы, в последние полтора год вел конспекты, учился.

– Чья тренерская работа вам нравится?

– Как Сарри тренирует "Челси", Моуринью и Гвардиола – многие.

– В Россию Моуринью приедет?

– Почему нет? Все возможно.

– "Рубин" потянул бы португалец?

– В данный момент – вряд ли (улыбается).

"СЭ"
Теги: Кузьмин Рубин Моуринью
Сегодня, 15:41
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#2  Fint  Москва (Сегодня, 16:01)
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: brysy
Моуринью ждут в Анжы.

И Анжи тоже не потянет, после первой же получки у Моуриньо эти клубы сразу в дамках, банкроты то бишь... :laugh cry
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 15:55)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Моуринью ждут в Анжы.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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