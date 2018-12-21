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Агент Фернандеша: перемены в руководстве "Локомотива"? Пока сложно что-то комментировать

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта c железнодорожниками.

"Не думаю, что в ближайшее время с контрактом Фернандеша будут какие-то подвижки. Смене руководства "Локомотива"? Это внутренний вопрос. мне трудно его комментировать. Поживем и увидим. Лучше просто ждать.

Повышаются ли шансы Фернандеша остаться в команде в случае ухода Геркуса? Было бы некрасиво говорить об этом. Мы всегда работали и будем работать с теми, кто находится в клубе.

Интерес к Мануэлу, конечно, есть. Как со стороны клубов российской Премьер-лиги, так и из других стран", — сказал Барбоза.

Sport24
Теги: Локомотив Фернандеш
Сегодня, 13:36
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