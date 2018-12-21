Агент Фернандеша: перемены в руководстве "Локомотива"? Пока сложно что-то комментировать

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта c железнодорожниками."Не думаю, что в ближайшее время с контрактом Фернандеша будут какие-то подвижки. Смене руководства "Локомотива"? Это внутренний вопрос. мне трудно его комментировать. Поживем и увидим. Лучше просто ждать.Повышаются ли шансы Фернандеша остаться в команде в случае ухода Геркуса? Было бы некрасиво говорить об этом. Мы всегда работали и будем работать с теми, кто находится в клубе.Интерес к Мануэлу, конечно, есть. Как со стороны клубов российской Премьер-лиги, так и из других стран", — сказал Барбоза.