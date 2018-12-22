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Роман Бабаев: новый контракт Дзагоева с ЦСКА должен предусматривать разумные условия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб начал вести переговоры о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

При этом функционер выразил мнение, что новое соглашение с хавбеком должно предусматривать разумные условия, учитывая его не самые успешные выступления в последние месяцы, в том числе в связи с травмами.

"Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры о продлении контракта. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Мы обсуждали трёхлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия. Особенно с учётом статистики Дзагоева за последние несколько лет. А она, если честно, не очень впечатляет. Хотя все мы признаем, что Алан - очень сильный футболист, много пользы принёс ЦСКА", - приводит слова Бабаева "Спорт-экспресс".
Теги: Бабаев Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 16:45
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#3  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 17:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Соглашайся, Дзага. Лучше всё-равно уже нигде не будет. Зато Дома.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 17:23)
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Не можешь петь - не...., а играй.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  TAJIRAT  татарстан (Сегодня, 17:03)
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online
Болеет за:
ЦСКА
адекватно
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
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