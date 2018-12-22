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Уфа Анжи
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Роман Бабаев: новый контракт Дзагоева с ЦСКА должен предусматривать разумные условия
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб начал вести переговоры о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.
При этом функционер выразил мнение, что новое соглашение с хавбеком должно предусматривать разумные условия, учитывая его не самые успешные выступления в последние месяцы, в том числе в связи с травмами.
"Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры о продлении контракта. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Мы обсуждали трёхлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия. Особенно с учётом статистики Дзагоева за последние несколько лет. А она, если честно, не очень впечатляет. Хотя все мы признаем, что Алан - очень сильный футболист, много пользы принёс ЦСКА", - приводит слова Бабаева "Спорт-экспресс".
При этом функционер выразил мнение, что новое соглашение с хавбеком должно предусматривать разумные условия, учитывая его не самые успешные выступления в последние месяцы, в том числе в связи с травмами.
"Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры о продлении контракта. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Мы обсуждали трёхлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия. Особенно с учётом статистики Дзагоева за последние несколько лет. А она, если честно, не очень впечатляет. Хотя все мы признаем, что Алан - очень сильный футболист, много пользы принёс ЦСКА", - приводит слова Бабаева "Спорт-экспресс".
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