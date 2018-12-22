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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Константин Савичев: есть варианты продолжения карьеры в клубах РПЛ
Полузащитник "Анжи" Константин Савичев сообщил, что у него есть варианты продолжения карьеры в клубах Российской Премьер-Лиги.
"Если бы в "Анжи" было хоть какое-то движение, можно было остаться. Но там всё глухо. Читал в интернете про интерес ЦСКА, но конкретики нет. Думаю, агент сказал бы мне о таком варианте. Какие-то переговоры, наверное, ведутся. Не хотел бы говорить конкретные варианты, но среди них есть клубы РПЛ. Не из первой восьмёрки.
Намеренно ли не обращаюсь в Палату по разрешению споров РФС? Хочется мирно расстаться, но и "Анжи" должен понять, что чисто по-человечески так жить тяжело", - цитирует Савичева "Чемпионат".
В первой половине сезона РПЛ Савичев принял участие в 14 матчах (все - в основе) за "Анжи", но результативными действиями не отметился.
"Если бы в "Анжи" было хоть какое-то движение, можно было остаться. Но там всё глухо. Читал в интернете про интерес ЦСКА, но конкретики нет. Думаю, агент сказал бы мне о таком варианте. Какие-то переговоры, наверное, ведутся. Не хотел бы говорить конкретные варианты, но среди них есть клубы РПЛ. Не из первой восьмёрки.
Намеренно ли не обращаюсь в Палату по разрешению споров РФС? Хочется мирно расстаться, но и "Анжи" должен понять, что чисто по-человечески так жить тяжело", - цитирует Савичева "Чемпионат".
В первой половине сезона РПЛ Савичев принял участие в 14 матчах (все - в основе) за "Анжи", но результативными действиями не отметился.
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