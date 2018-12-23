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Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка"

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров критически отозвался о болельщиках, обвиняющих его и капитана команды Дениса Глушакова в увольнении Массимо Карреры.

Итальянец был отправлен в отставку в октябре, ему на смену пришел Олег Кононов.

– Часть болельщиков считает Карреру жертвой заговора во главе с Глушаковым.

– Еще пишут – Назаров. Всех врагов они перечислили – Глушаков, Назаров, Измайлов, Родионов, Федун…

– Ребров еще, ОПГ "Ромашка".

– 99 процентов из пишущих не знают, что такое ОПГ "Ромашка". Они не представляют, откуда это взялось.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Назаров Спартак
Вчера, 23:38
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(2)
#2  tiki  Москва (Вчера, 23:43)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
99 процентов из пишущих не знают, что такое ОПГ "Ромашка". Они не представляют, откуда это взялось.

сказал а, говори б, если уж умный (что вряд ли)
вот известный на всю Россию прапорщик говорит продуктивно и по делу...а тут только ляля


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  нетрал   (Вчера, 23:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
дурдом ромашка знаю ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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