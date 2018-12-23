Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка"

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров критически отозвался о болельщиках, обвиняющих его и капитана команды Дениса Глушакова в увольнении Массимо Карреры.Итальянец был отправлен в отставку в октябре, ему на смену пришел Олег Кононов.– Еще пишут – Назаров. Всех врагов они перечислили – Глушаков, Назаров, Измайлов, Родионов, Федун…– 99 процентов из пишущих не знают, что такое ОПГ "Ромашка". Они не представляют, откуда это взялось.