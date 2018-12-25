Новости партнеров

Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о возможном зимнем усилении команды.

"Если восстановятся Васин, Эрнандес и Дзагоев, у нас будет баланс между молодостью и опытом. На всех рассчитываю. Витя будет тренироваться полноценно с 10 января. С Абелем мы близки к заключению договоренности о том, что он остается в команде. Алану мы дали паузу, чтобы он преодолел эту полосу травм: то ахилл, то спина болит, то задняя поверхность бедра. Но его качества нам очень нужны. Если эта тройка будет в строю, зимой трансферы нам не нужны. Если с Абелем что-то не получается — ищем нападающего", — цитирует Гончаренко Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА оставит Эрнандеса, но сможет разорвать с ним контракт в случае дальнейших проблем уругвайца со здоровьем.
Теги: ЦСКА Гончаренко Дзагоев Васин Фернандес
Сегодня, 13:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Frankenstein   (Сегодня, 14:43)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
короче без трансферов,а то баланс нарушиться))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.