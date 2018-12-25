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Источник: "Спартак" не будет приглашать нового гендиректора

Наиль Измайлов останется и.о. генерального директора "Спартака" - клуб на данный момент не планирует назначать нового сотрудника на эту должность.

На прошлой неделе бывший гендиректор красно-белых Сергей Родионов был назначен на пост спортивного директора, а исполняющим обязанности генерального директора стал Измайлов, сохранивший за собой и пост вице-президента клуба.

Р-Спорт
Теги: Спартак Родионов
Сегодня, 15:30
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#1  Волжанин   (Сегодня, 16:22)
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Болеет за:
ЦСКА
Платить нечем, все потратили на очередного петророшена. А выставленных на продажу "с тушинским душком" никто не покупает.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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