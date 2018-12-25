Источник: "Спартак" не будет приглашать нового гендиректора

Наиль Измайлов останется и.о. генерального директора "Спартака" - клуб на данный момент не планирует назначать нового сотрудника на эту должность.На прошлой неделе бывший гендиректор красно-белых Сергей Родионов был назначен на пост спортивного директора, а исполняющим обязанности генерального директора стал Измайлов, сохранивший за собой и пост вице-президента клуба.