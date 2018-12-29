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Алана Мамаева: отвергнутая Пашей ночная бабочка хочет рассказать правду! Я-то думала, чистосердечное признание

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, высказался в своем инстаграме о любовнице футболиста.

"А тем временем, пока мы с Пашей мирились и начали все с чистого листа, страсти не утихают... Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка? Правильно! Хочет рассказать правду! Я-то думала, там чистосердечное признание", - написала Мамаева.
Теги: Мамаев
Сегодня, 17:43
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(1)
#4  dreamcatcher   (Сегодня, 18:36)
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online




Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#3  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:18)
  • +1
  •  (3)

зачем это тут?
футбол и проститутки..
Мамай завязал с футболом!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Алана Мамаева высказался???Она что мужчина???
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 17:53)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
проститутки выясняют, кто из них дороже
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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