Алана Мамаева: отвергнутая Пашей ночная бабочка хочет рассказать правду! Я-то думала, чистосердечное признание

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, высказался в своем инстаграме о любовнице футболиста."А тем временем, пока мы с Пашей мирились и начали все с чистого листа, страсти не утихают... Как вы думаете, что сейчас вытворяет отвергнутая ночная бабочка? Правильно! Хочет рассказать правду! Я-то думала, там чистосердечное признание", - написала Мамаева.